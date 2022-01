Santanyí gasta 42.000 euros al año para pagar dietas a los ediles sin dedicación

El Ajuntament de Santanyí destina alrededor de 42.000 euros al año (111.436 euros durante toda la presente legislatura) para abonar las dietas a los cuatro regidores del gobierno con mayoría absoluta del PP para asistir a las «juntas de apoyo», unas reuniones que se celebran cada semana y que sirven para coordinar las áreas de gestión. El portavoz de Suma per Santanyí, Jaume Amengual, denuncia que «solo los regidores que no cuentan con una dedicación exclusiva asisten a estos encuentros por los que perciben 287,95 euros por cada sesión» y añade que «la duración de estas reuniones no superan los 45 minutos, a veces incluso duran menos de 15 minutos, y el acta es un escrito general que no recoge los temas tratados». Amengual añade que «a principios de legislatura, la alcaldesa Maria Pons (PP) dijo que quería un Ajuntament de 17 regidores, pero con el paso del tiempo se ha demostrado lo contrario porque la oposición solo ha asistido a cinco de las 129 juntas de apoyo que se han celebrado desde 2019 y fue para tratar temas de la pandemia».

Con todo, Amengual añade que dentro de sus tareas de control al equipo de gobierno «hemos notado como los regidores que no tienen dedicación exclusiva asisten a todas las juntas de apoyo por lo que cobran las dietas a final de mes, mientras que los ediles que sí tienen dedicación no asisten». Pons defiende estas reuniones que «sirven para coordinar las diferentes áreas de gestión» y añade que «duran el tiempo necesario». Además, Pons indica que «la oposición ha costado 70.000 euros a las arcas públicas esta legislatura y los ediles no tienen la responsabilidad de gobernar». La alcaldesa recuerda que estas reuniones «ya estaban establecidas de antes» (se celebran desde hace más de dos legislaturas) y añade que no se invita a la oposición porque «no los necesitamos». Ante la queja del coste de estos encuentros, la alcaldesa también recuerda que según la normativa, el Ajuntament de Santanyí puede tener una dedicación exclusiva más entre los ediles del PP (actualmente hay cuatro y puede haber cinco) «por lo que ahorramos 45.000 euros al año a las arcas municipales». Además, Pons dice que «los regidores de la oposición cobran exactamente lo mismo que los ediles del gobierno por asistencia a plenos, comisiones o juntas» y acaba sentenciando que «parece que lo que quiere Suma es que se les convoque a las juntas de apoyo para poder cobrarlas».