La asociación de cazadores de Alcúdia hace un llamamiento público a la ciudadanía para que no paseen perros sueltos por el monte público de la Victòria. Como en otras zonas de montaña, la presión humana se ha disparado con la pandemia, y solo en la última semana y media han encontrado los cuerpos de una cabra y un cabrito muertos a consecuencia de dentelladas. «Esta es la época de cría que es cuando los cabritos son más vulnerables, pero en febrero será el mirlo, la perdiz, el faisán... hay demasiada presión. Ya había mucha gente que venía a pasear el perro antes y desde el inicio de la pandemia ha aumentado aún más», explica el presidente de los cazadores de Alcúdia, Jaume Buades.

La Victòria de Alcúdia (con una superficie de 1.198 hectáreas) es la finca pública más grande de Mallorca, íntegramente de titularidad municipal. Se trata de un Área Natural de Especial Interés (ANEI). Está gestionada por los cazadores de Alcúdia, que tienen allí el primer coto de caza mayor que se autorizó en Balears. «Como en otras fincas públicas de Mallorca, hay una normativa que cumplir y los perros deben ir atados o con bozal», dice el presidente de los cazadores. Buades advierte de que «una vez un perro ha atacado a un animal, su instinto le lleva a repetir». «Muchos propietarios creen que sus perros son muy dóciles y que pueden ir sueltos porque no hacen nada, pero sí que hacen», añade.

Es el segundo animal muerto en la última semana y media.

Sacrificado

En la última semana y media han muerto al menos dos animales a dentelladas. En el primer caso, las propietarias del perro avisaron del incidente, se disculparon y trataron de salvar al cabrito herido, pero las heridas eran tan graves que tuvo que ser sacrificado. En el segundo caso apareció una cabra muerta a dentelladas en las inmediaciones de s’Illot. Avisaron a los cazadores y la Policía Local ha abierto una investigación pero aún no se ha localizado a los responsables, explica Jaume Buades. «Hacemos un llamamiento público para que la gente lleve a los perros atados porque su perro pasará diez veces al lado de un animal y no hará nada, pero a la undécima hará, y una vez ha mordido, luego no se para, lo saben bien los payeses que pierden cada año buena parte de sus rebaños», dice el presidente de los cazadores de Alcúdia.

El coto de la Victòria de Alcúdia se convirtió en el año 2008 en el primer vedado de caza mayor de Baleares en el que los cazadores internacionales podían cazar legalmente el boc balear, uno de los cuatro grandes cápridos de España. La temporada alta arranca a finales de febrero o principios del mes de marzo. La montaña pública cuenta con cuatro grandes rutas de turismo de naturaleza habilitadas y señalizadas con distintos grados de dificultad. La más popular es la que llega hasta la Penya Roja, que está coronada por los restos de una fortificación con un cañón. El regidor de Medi Ambient, Tomàs Adrover, también pide «responsabilidad» a los excursionistas y recuerda la obligatoriedad de atar a los perros.