Arrancan en Inca los trabajos para localizar la fosa común del cementerio

Este lunes lunes comienzan en Inca los trabajos para localizar la fosa común del cementerio en la que según la documentación histórica se hallan los restos del llucmajorer Joan Mut. No obstante Memòria Democràtica no descarta hallar durante la campaña a otros individuos asesinados por la represión franquista. Inca sufrió un fuerte proceso de represión tras el alzamiento militar de 1936. Los falangistas detuvieron a los afiliados a partidos de izquierda y sindicatos y tanto Santo Domingo como la caserna de General Luque funcionaron como prisión. Pronto estos espacios para encerrar a los detenidos se quedaron pequeños por lo que a medida que la represión avanzaba se habilitó también como prisión el Cine Moderno y buena parte de las víctimas acabaron en la prisión provincial de Can Mir, en ses Illetes o el Castell de Bellver en Palma.

Incógnitas Mucho se ha escrito sobre el asesinato de los principales líderes políticos y sindicales de Inca, entre ellos el alcalde Antoni Mateu, sin embargo la existencia de una fosa común en la Capital del Raiguer es una cuestión que aún genera numerosas dudas.. El enterrador de la época anotó en un cuaderno que hoy se conserva los nombres de los enterramientos del cementerio en orden cronológico. Figuran numerosas personas fusiladas, muertas en combate o muertas en condiciones sospechosas de manera violenta. En la mayoría de casos el enterrador escribía además del nombre y la causa de la muerte el número de la fosa o nicho del enterramiento. En el caso de Joan Mut Jaume figuran las anotaciones «fusilado» y «fosa común». Un exhaustivo estudio del cuaderno ha llevado a los investigadores a concluir que al menos cuatro de las personas que figuran en el listado fueron víctimas claras de la represión: Joan Mut Jaume, Llorenç Beltràn, Gabriel Buades y Jordi Sampol; pero la única referencia a una fosa común en las anotaciones acompaña al nombre de Joan Mut. Los trabajos que inicia este lunes la sociedad Aranzadi en el marco del tercer Pla de Fosses que impulsa la Vicepresidència del Govern a través de la Secretaria Autonòmica de Memòria Democràtica tratarán de localizar la fosa que los investigadores creen que se cavó expresamente para enterrar los cuerpos de los represaliados. Se barajan dos posibles ubicaciones. Ambas serán explotadas durante la campaña.