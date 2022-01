Gent se integra en Més para sumar y que el pueblo tenga la primera alcaldesa de su historia

Gent Per Sineu, formación de izquierdas soberanista y asamblearia nacida en 2015, da un paso más allá del municipalismo y se integra en Més per Sineu con la idea de sumar fuerzas y conseguir que su candidata (cuyo nombre está aún por consensuar) se convierta en la primera alcaldesa del pueblo en las elecciones municipales de 2023. Gent Per Sineu y Més escenificaron este sábado su conciliación en un acto conjunto con los exalcaldes Miquel Gelabert (GxS) y Andreu Matas (Més). Ambos estuvieron arropados por la ejecutiva de Més per Mallorca y por los concejales y exconcejales de ambas formaciones.

Aunque los dos concejales que Gent Per Sineu tiene en el Ajuntament (Miquel Gelabert y Magdalena Gelabert) mantendrán el nombre de su grupo municipal hasta final de legislatura desde esta semana se realizarán reuniones periódicas entre las agrupaciones de Gent Per Sineu y Més para consensuar las mociones de control del equipo de gobierno que llevarán a los próximos plenos. Todos asumen el compromiso de continuar el modelo participativo y asambleario, marcado por la transparencia y la igualdad de oportunidades que llevó a Gent Per Sineu a la Alcaldía la legislatura pasada. Miquel Gelabert es el único de los presentes que confirma su salida de la política activa.