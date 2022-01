A pesar de que la mayoría de municipios de Mallorca han cancelado los actos masivos y foguerons para estas fiestas de Sant Antoni 2022, inevitablemente, son muchos los que reunirán en pequeños grupos con amigos para celebrar en casa esta fecha tan señalada en la Part Forana. Dos años después desde el inicio de la pandemia, las normas para evitar contagios son conocidas por todos. Una vez más, la mascarilla, la ventilación y la distancia social serán imprescindibles para llevar a cabo una celebración libre de COVID.

Cuando llegue la familia o amigos es importante contar con gel hidroalcohólico y un rollo de papel que permita usar y tirar después. Uno de los factores de contagio más importantes es la falta de ventilación. Por eso, esta fiesta caracterizada por los foguerons y torrades al aire libre contará con la parte positiva de que no se suele celebrar en espacios cerrados. Por último, el gel hidroalcohólico debe ser usado frecuentemente. Es una buena idea colocarlo en medio de la mesa.

En cuanto al número de invitados, es importante que si las autoridades sanitarias han suspendido las torrades populares no se reúnan en casas grandes grupos. Por tanto, los encuentros sociales en casas, ya sean al aire libre o espacios cerrados, no deberían ser de grupos de más de diez personas. Por último, y aunque no sea cómodo, es importante permanecer siempre con la mascarilla FFP2 correctamente colocada, excepto cuando se vaya a comer y beber. Para mayor seguridad, y sobre todo si la reunión se alarga varias horas, se deben disponer en casa de mascarillas supletorias.

Para torrar es recomendable que cada uno de los comensales se cocine su carne en la parrilla. Es una forma de evitar que la comida se exponga al virus. A la hora de utilizar los utensilios, como pueden ser unas pinzas, es importante que cuando se pasen de unos a otros se desinfecten.