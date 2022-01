La gente que quiera asistir a las Completes de Manacor deberá acudir a dos ensayos previos

Los vecinos de Manacor que quieran acceder a las Completes de Sant Antoni en la iglesia dels Dolors, la tarde del 16 de enero, tendrán que haber participado de los dos ensayos previos a la celebración. Esta es la condición que ha puesto el rector de Manacor, Antoni Amorós, para regular la entrada a uno de los pocos actos que siguen en pie de las fiestas de Sant Antoni en la ciudad de Manacor, las Completes. Amorós calcula que serán unas 300 las personas (un 30 % del aforo) que podrán acceder al templo parroquial teniendo en cuenta la capacidad y las medidas de distancia que se establecerán. El hecho que los ciudadanos que quieran asistir a las Completes tengan que participar de los dos ensayos previos es una medida «que nos sirve para regular el interés que tienen las personas que puedan acceder». De esta manera se pretende evitar la entrada masiva. Pese a que desde hace unos años, previamente a la presencia de la COVID–19, ya existía una limitación de personas que podían entrar al templo, ahora, aún se ha visto más restringido el acceso.

El rector señala que «en los años anteriores eran unas 200 personas las que participaban de los ensayos previos a las Completes, lo que nos sirve para calcular la cifra de unas 300 personas» que podrán participar de la celebración litúrgica. «A ello hay que añadir que no habrá ningún acto festivo de la revetla y por tanto no habrá gente por las calles ni en la encendida del primer fogueró. Por lo que no creemos que haya ningún problema», concluye Amorós.

Día y hora

El primer ensayo será este jueves a las 20.30 horas y los que asistan conocerán la hora y el día del segundo ensayo. Para acceder al templo la noche del día 16, solo lo podrán hacer los que previamente se hayan inscrito con nombre y DNI en los dos ensayos señalados. Otro acto religioso que se mantiene es la misa dedicada al santo. Este acto se celebrará la noche del día 17 y se prevé que discurra sin problemas ya que habitualmente ya no es un acto muy participado, como si que ocurre con las Completes.

Sobre la suspensión de las beneïdes, Amorós indica que se trata de un acto que es competencia del Patronat de Sant Antoni, y este ya ha suspendido todos los actos festivos. Hoy mismo se debía celebrar el primer baile de los dimonis, en su lugar se tirarán cohetes. Lo mismo ocurrirá el domingo día 16 a la hora de salida desde cal Baciner o en el momento que debía hacerse la encendida del primer fogueró.