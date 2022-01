Este viernes se han descubierto las cinco placas con la leyenda «Sencelles no tolera la violencia machista», en un acto promovido por el Moviment Feminista de Sencelles, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado. La colocación de las cinco señales violetas es un gesto simbólico para dar visibilidad a la violencia machista y concienciar al pueblo de la importancia de erradicarla.

«Esperamos que se materialice en políticas concretas y valientes», ha asegurado la portavoz del movimiento en la lectura de un manifiesto durante el acto. Las promotoras de la iniciativa han recordado «la importancia de que las relaciones en todos los ámbitos de la sociedad deben ser igualitarias, sanas y respetuosas» y han señalado que la colocación de las placas busca demostrar el compromiso explícito del movimiento local «por seguir trabajando en esta línea: la de crear un municipio libre de violencias machistas».

L'objectiu d'aquest gest és conscienciar als habitants de la necessitat d'acabar amb la violència masclista, una xacra que al 2021 va costar la vida a 78 dones a l'estat espanyol. A més, es vol declarar de manera expressa que el municipi de Sencelles està compromès amb la lluita contra la violència que s'exerceix cap a la dona. En paraules del batle, Joan Carles Verd, «és evident que aquest és un problema molt seriós que tenim com a societat. Des de les institucions hem de fer tot el possible per aportar els recursos necessaris de cara a frenar aquests comportaments violents. L'acte d'avui és una contribució per fer pedagogia i visibilitzar un problema greu que s'ha d'eradicar.»