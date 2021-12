Las fiestas de Sant Antoni se mantienen a pesar de la escalada de la pandemia

Los pueblos que viven con más entusiasmo e intensidad las fiestas de Sant Antoni están en vilo. La escalada de contagios por COVID-19 hacen pensar lo peor a los sant antoniers aunque las administraciones no han tomado, de momento, la decisión de suspender ningún acto. De hecho, el Govern no tiene previsto, por ahora, aplicar medidas sanitarias concretas que afecten solo a los actos previstos por Sant Antoni en los diferentes pueblos. Evidentemente, estos actos se deberán regir por la normativa vigente en el momento, por lo que su celebración no está asegurada.

Así se habló durante una reunión entre la consellera de Presidència del Govern, Mercedes Garrido, con los alcaldes de Artà, Manolo Galán, y el de sa Pobla, Llorenç Gelabert. El alcalde de Manacor, Miquel Oliver, no asistió al encuentro por tener convocada una asamblea ciudadana en la ciudad. Durante la reunión se pusieron sobre la mesa los diferentes problemas que puedan tener los pueblos y las posibles soluciones que se puedan aplicar. Aún así, Manolo Galán indicó, tras el encuentro, que «la situación sanitaria es muy inestable y puede ser que dentro de 15 días sea mejor o peor. No lo podemos saber y las decisiones se tomarán según la situación del momento». Desde la conselleria de Presidència apelaron al «sentido común» a la hora de preparar Sant Antoni, siempre siguiendo las medidas que han servido para poder celebrar otras fiestas y que se basan en que sean en el exterior y sin aglomeraciones. Estas mismas fuentes añadieron que «con prudencia, cada ayuntamiento debe ser capaz a hacer sus previsiones y, de hecho, algunos ya han avanzado en este sentido». Aún así, «aún quedan unas semanas para Sant Antoni y se debe observar la evolución de la situación». El alcalde de Manacor ya dijo durante el pleno del pasado lunes, cuando se discutía la celebración de un tardeo que organiza el Ajuntament, que le preocupaban más las fiestas de Sant Antoni. Y es que mantener la distancia de seguridad en algunos actos será muy difícil. Cuando el Patronat de Sant Antoni de Manacor anunció que el 2022 habría fiestas ya se cuidaron de anunciar que se celebrarían siempre dependiendo de la situación sanitaria. Lo mismo ocurre en el resto de municipios. En sa Pobla, por ejemplo, el Ajuntament ya anunció la suspensión del piromusical para evitar la masificación. Tomando las medidas oportunas, tanto los ayuntamientos como los patronatos de Sant Antoni trabajan con la intención de poder recuperar las fiestas.