El PSOE de Búger aún no ha disuelto su grupo municipal a pesar del pacto con el PP

Seis meses después de que los socialistas de Búger pactaran con el PP, en contra del criterio del PSOE de Mallorca, el partido aún no ha comunicado al Ajuntament de Búger la disolución de la agrupación local. La nueva secretaria de organización de la Federación Socialista de Mallorca, Antònia Sastre, admitió este miércoles que el trámite lleva meses atascado en la sede del PSOE en la calle Ferraz en Madrid.

«Nosotros comunicamos la situación a Madrid y está en el tejado de Ferraz, pero entre los procesos congresuales y el verano ha estado parado», dice. Cabe recordar que el PSOE condenó desde el primer momento el pacto de sus ediles con la ‘popular’ Coloma Capó y les presionó para que rectificaran. Estos se negaron a dar marcha atrás y anunciaron que solicitaban voluntariamente su baja en el partido.

Més ha preguntado en pleno sobre el estado del grupo municipal, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta. El exalcalde Rafel Capó, sigue asistiendo a almuerzos de alcaldes y regidores del PSOE. El alcalde de Búger, Pere Torrens (independiente en las listas del PSOE) confirmó ayer que «el Ajuntament no ha recibido ninguna notificación para dar de baja el grupo municipal». Aunque no lo confirma ni desmiente, deja entrever que presentará candidatura en 2023. El PSOE de Mallorca por su parte intentará recuperar su representación local. La junta local del PP tampoco ha salido bien parada.