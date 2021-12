El caballo de Aligi Sassu lleva ocho meses tirado en un solar municipal de Alcúdia

El caballo que el artista Aligi Sassu creó para Alcúdia y que durante años ha presidido la principal rotonda de entrada al Port d’Alcúdia lleva meses tirado en un solar municipal pendiente de reparación. Mientras se disparan los rumores sobre si la obra volverá o no a su ubicación original el PP denuncia el «abandono y dejadez total por parte del Ajuntament».

«Nos preocupa que no lo arreglen o que sea demasiado tarde, porque si tardan mucho se estropeará todavía más y subirá el coste del arreglo. Lo denunciamos porque es urgente que se actúe y la familia de Aligi Sassu está muy preocupada», dice Fina Linares. La alcaldesa Bàrbara Rebassa niega tajantemente en declaraciones a Ultima Hora que se haya valorado la posibilidad de no devolver la escultura a su lugar original. «El caballo se va a volver a poner. Está guardado y bien tapado (no tirado) y estamos pendientes de que venga el perito ya que se retiró porque lo golpeó un camión en un accidente de tráfico», dice.

El regidor de Obras Martí Garcías Plomer explica que, a la espera de que se desplace el perito, ya se han solicitado cuatro presupuestos a herreros para preparar la restauración de la pieza. «No solo está previsto arreglar los daños que causó el camión (que es lo que determinará el perito) sino que tenemos previsto restaurar la pieza porque es un bien patrimonial. «Tiene 12 metros de altura y ha estado muchos años a la intemperie por lo que el cuello está debilitado por el paso del tiempo», añade. El accidente del camión que se empotró en la rotonda se produjo el 26 de marzo de 2021.