El retrato del exalcalde de sa Pobla Joan Comes ya cuelga en la sala de plenos del ayuntamiento

La sala de plenos del Ajuntament de sa Pobla acoge desde el miércoles el retrato del exalcalde Joan Comes Reus Carrasquet, que falleció el pasado 29 de marzo a los 62 años.

El acto contó con la presencia de los familiares de Comes así como del alcalde Llorenç Gelabert (PI) y del regidor de IxSP, Biel Ferragut, del que Joan Comes era presidente. Además asistieron representantes de todos los partidos con representación municipal.

El retrato es obra del artista Julián Manzanares y representa fielmente el carácter afable y risueño. El regidor Biel Ferragut dirigió al público unas emocionantes palabras para recordar a quien fue su gran amigo y compañero de partido. Joan Comes fue alcalde de sa Pobla en la legislatura 2007-2011, gracias a unos resultados espectaculares en las elecciones con Independents per sa Pobla. Fue uno de los fundadores del partido, cuando en 2004 dejó UM y creó la nueva formación junto a otros cuatro concejales poblers. En el ámbito profesional, Joan Comes fue diplomado en magisterio y profesor de Educación Física, además de funcionario del Govern balear. Era un apasionado del deporte, en especial del atletismo, y realizó numerosas iniciativas.