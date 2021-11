Catorce comercios locales de Inca ya son ‘Emblemàtics’

Catorce comercios de Inca recibieron este martes los distintivos Emblemàtics que otorga la Conselleria de Sectors Productius para visibilizar el tejido comercial tradicional de cada municipio. Estos distintivos se instalarán ahora en sus fachadas. El acto de entrega tuvo lugar en el ayuntamiento con la presencia del secretario autonómico de Sectors Productius, Jesús Jurado, y el alcalde de Inca, Virgilio Moreno. Además asistieron el director general de Comerç, Miquel Piñol, y el regidor de Economia Local, Miguel Ángel Cortés.

Cada comercio figura en una o varias de las categorías del proyecto: arraigado, emblemático y con historia. Los establecimientos inquers son Ca’s Sereno; Can Blancos; Casa Cabrer Alfa; Can Delante; Can Pere; Can Rovira; Casa Capellana; Esparteria Ca’n Toni Blancos; Forn Ca’n Alba; Forn Can Lluís; Forn Can Tomeu; Forn Sant Francesc; La Florida y Rellotgeria i Joieria Fuster.

El alcalde de Inca destacó que «nuestra ubicación en el centro de Mallorca nos ha posicionado como una ciudad de referencia en el sector servicios». Por su parte, Jurado recordó que Emblemàtics «funciona como reclamo y para dar visibilidad al tejido empresarial de cada municipio».