El Bloc critica el uso de hormigón en las obras del empedrado del muelle de la Duana de Portocolom

Continúa la polémica por las obras de reforma del empedrado del muelle de la Duana de Portocolom. Ante las críticas que han surgido por la utilización de hormigón en el ‘alma’ del muelle, el Bloc pide la dimisión del director general de PortsIB del Govern «por mentir a la población de Portocolom». Así, según el Bloc, «cada día se hace más evidente que las obras que se ejecutan no son de restauración». «Las imágenes hablan por sí solas; se está haciendo un muelle nuevo que está perdiendo la esencia del antiguo», añaden. La crítica principal es que el «alma del muelle ya no es de piedra sino de hormigón», explican en un comunicado de prensa. Por tanto –critican– «tanto si queda bien como si queda mal ya no será el mismo muelle nunca más».

El Bloc explica que desde PortsIB encabezado por Xavier Ramis, anunciaron antes de iniciar las obras que se ejecutarían con la técnica tradicional de construcción, pero fue «una mentira para calmar los ánimos entre los vecinos de Portocolom y ahora, una vez iniciadas las obras, esta promesa ha quedado en nada», critica el partido ecosoberanista. Salvem Portocolom El colectivo Salvem Portocolom también ha sido muy crítico a través de las redes sociales, lamentando el uso de una base de hormigón para realizar las obras. Eso sí, encima de éste hormigón sí que se colocan las piedras antiguas que había desde siempre utilizando las técnicas ancestrales de capserrat, que previamente habían sido enumeradas.

Los trabajos se realizan por sectores. Se ha empezado por la zona más cercana a las barraques de sa Bassa Nova y ahora van continuando hacia la zona del pequeño varadero.