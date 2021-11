El IMAS amplía a más municipios la atención a domicilio

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha realizado, este viernes, una reunión con representantes de los ayuntamientos de Deià, Fornalutx, Estellencs y Banyalbufar para analizar la implantación del Servicio de Atención Integral a Domicilio (SAID). El objetivo, según ha concretado el Consell de Mallorca en una nota de prensa, es implantar este servicio, este año, en 38 municipios isleños. En 2022 el SAID llegará a 50 municipios y 500 personas atendidas. Así, el director insular de Atención Comunitaria y Proyectos Estratégicos del IMAS, Omar Lamin, se ha reunido en Deià con representantes de los ayuntamientos y de las asociaciones de personas mayores de estos cuatro pueblos para exponerles el proceso que se seguirá desde el IMAS para implantar de forma efectiva el SAID en sus localidades.

ℹ️https://t.co/53vHSe80pB#CadaPersonaImporta pic.twitter.com/P3UZFqfE5Z — IMAS (@imasmallorca) November 19, 2021 ¿Dónde funciona ya el SAID? El Consell ha recordado que en abril el IMAS ya presentó el SAID a todos los municipios durante una jornada que se llevó a cabo en Alcúdia y durante la cual los asistentes conocieron las experiencias de los regidores de los municipios donde ya está implantado, así como el testimonio de algunos usuarios y opiniones de los profesionales. Actualmente, el SAID funciona plenamente en Alcúdia, Pollença, Sa Pobla, Muro, Santa Margalida, Campanet, Búger, Puigpunyent, Buñola, Inca, Selva, Binissalem, Alaró, Santa María, Consell, Artà, Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç, Porreres, Campos, Felanitx, Ses Salines y Santanyí.