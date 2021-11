Un robo sin mucho tino, o más bien unos cacos poco avezados a la vida rural, son los protagonistas de la siguiente historia. Un vecino de Sóller ha puesto en conocimiento de las autoridades el robo de varios limoneros en su finca de fora vila. Unos desconocidos accedieron recientemente a una casa con terreno en la localidad de la Vall aprovechando que sus moradores no se hallaban en la misma, y a plena luz del día arrancaron tres árboles frutales que se llevaron consigo. Sin embargo, el botín podría no ser de mucha valía. «No aferraran, se han dejado mucha raíz por el camino», pronosticaba el propietario solleric nada más interponer la preceptiva denuncia ante la Guardia Civil.

En la Benemérita son realistas y afirman que será complicado dar con los responsables del hurto con allanamiento de la propiedad privada incluido. No obstante, esta situación ha movido al afectado a tomar cartas en el asunto. «No se puede hacer mucho porque no hay imágenes del robo ni nada. Pero por si hay más casos pondré cámaras», afirma el vecino al que le han sustraído los limoneros. Nunca antes le había ocurrido nada similar. Según afirma, los limoneros robados en Sóller eran árboles jóvenes, que aun no habían entrado de lleno en su fase productiva. Parte de las raíces han quedado en la tierra, con lo que la viabilidad del 'trasplante' es discutible. Foto: A.A. Ese tipo de planta frutal, más o menos en ese estadio de desarrollo, alcanza un precio de unos 30 euros en el mercado, con lo cual no es tanto el valor económico de lo que se ha 'esfumado' lo que ha movido a estas personas a denunciar los hechos en las redes sociales y en la Guardia Civil, sino poner en alerta a otras personas susceptibles de verse en las mismas. Tal y como informa el medio local El Sóller, otros propietarios de la localidad han denunciado en el pasado el robo de naranjos.