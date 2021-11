Éric Jareño: «Queremos repartir la totalidad de las ayudas»

Llucmajor lanza una nueva línea de ayudas para paliar los efectos económicos de la pandemia. Éric Jareño, alcalde del Llucmajor, explica la convocatoria de estas ayudas como una manera de «minimizar el impacto económico que la crisis derivada de la COVID-19 ha tenido en el tejido empresarial de nuestro municipio». Añade además que «la primera convocatoria no fue tan bien como esperábamos y dado que aún teníamos gran parte del presupuesto por repartir, hemos decidido que la mejor forma de hacerlo es volver a convocar estas ayudas». Para ello su administración se ha comprometido a «facilitar el acceso a todas aquellas personas y empresas que no pudieron hacerlo».

El acceso se ha facilitado con dos líneas diferenciadas entre los que pudieron beneficiarse anteriormente y los que no: «En las nuevas bases hemos modificado los requisitos relativos al volumen de ingresos y hemos duplicado la cuantía total que se puede recibir», aclara Jareño, que añade que «se ha trabajado mano a mano con las gestorías del municipio con el objetivo de mejorar el procedimiento de justificación para que ninguna empresa se quede sin apoyo». En esta segunda convocatoria se han adaptado los tiempos de presentación para mejorar la recepción de las ayudas. Las ayudas en la primera línea, destinada a aquellas personas o empresas que no solicitaron subvención o no la recibieron, duplican las cantidades de la primera mientras que en línea 2, que afecta a los que ya recibieron ayudas, se mantienen las mismas cantidades pudiendo optar a recibir la misma cantidad, sin que sea necesario volver a presentar documentación ya aportada.

El alcalde Jareño espera una buena recepción de estas ayudas para que los más de dos millones de euros disponibles en las dos convocatorias apoyen «a empresas y autónomos para que continúen siendo generadores de riqueza y empleo». Los presupuestos de 2022 incluirán nuevas lineas de ayudas para que el apoyo al sector tenga continuidad.