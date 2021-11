La huelga de trabajadores de SFM amenaza con convertir el Dijous Bo en una ‘ratonera’

La huelga convocada por los trabajadores de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) podría convertir el Dimecres y el Dijous Bo en una ratonera si hoy no se alcanza un acuerdo para suspender los paros parciales previstos para el 17 y 18 de noviembre.

El alcalde de Inca, Virgilio Moreno, confirmó ayer que «aunque nosotros lo solicitamos hace semanas como cada año la Conselleria nos ha informado de que debido a la huelga no solo no habrá servicios especiales del tren este año sino que, si no se alcanza un acuerdo, solo habrá servicios mínimos. Tampoco es posible reforzar el servicio de buses interurbanos».

Controles de acceso Este martes se reúne la junta local de seguridad de Inca para coordinar el plan de actuación para el Dimecres y el Dijous Bo que pasa por reforzar los controles en todas las rotondas de acceso a la ciudad, a cargo de efectivos de la Guardia Civil. El Ajuntament habilitará zonas de aparcamiento (como ya lo hizo en años anteriores) en toda la Ronda de Migjorn 7 y Jaume I (entre la rotonda de Sencelles y la de Llubí). También ha habilitado distintos solares como aparcamiento, explica el alcalde de Inca. «Por descontado respetamos el derecho de los trabajadores a hacer la huelga, pero es un tema que nos preocupa, especialmente el miércoles a partir del mediodía porque hay mucha gente que acostumbra a venir a comer y hacer el tardeo», dijo ayer Virgilio Moreno (PSOE). A falta de confirmación oficial, si se mantiene la huelga con servicios mínimos similares a los pactados para ayer lunes, se suprimirán seis trayectos de ida y seis de vuelta en la línea de tren entre Palma e Inca. Este lunes concretamente se suprimieron los servicios entre Palma e Inca de las 6:07 a las 7:50, las 7:57h, las 15:57, las 16:57 y las 17:57 horas. Tampoco salieron los trenes que parten de Inca hacia Palma a las 6:50, las 8:33, las 8:39, las 16:36, las 17:36 y las 18:36 horas. Todos los horarios, servicios mínimos programados e incidencias podrán consultarse en la web http://www.trensfm.com. Al margen de esta problemática la ciudad continuó ayer con los actos de su feria grande. El centro de exposiciones acogió a las 20 horas la inauguración de la exposición filatélica. Con 42 años de trayectoria este año homenajea a L’Orfeó l’Harpa d’Inca con motivo de su centenario. La muestra exhibe centenares de sellos de temática musical. La Asociación Filatélica de Inca ha realizado además un sello conmemorativo oficial para cartas de hasta 20 gramos, un sobre conmemorativo con el membrete de la exposición y una tarjeta postal.