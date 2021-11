El Ajuntament de Manacor descuenta 30.000 euros a la concesionaria por la huelga de basuras

El incumplimiento de los servicios mínimos de la recogida de basura durante la huelga del pasado mes de octubre y el trabajo no realizado tendrán consecuencias para la concesionaria de Manacor. El Ajuntament Manacor ha decidido dejar de pagar 30.000 euros a la empresa por los servicios no prestados durante los días de huelga. Es la primera vez que el Consistorio manacorí toma esta decisión y estos 30.000 euros se descontarán de la factura del mes de octubre, que asciende a unos 420.000 euros, aproximadamente. Además, el área de Medi Ambient de Manacor también ha iniciado el proceso de un expediente sancionador mediante el que propone una multa de 12.000 euros a la empresa concesionaria del servicio por incumplir con los servicios mínimos que se marcaron y que daban prioridad a la recogida de basura por sobre de la limpieza viaria.

El regidor de Medi Ambient, Sebastià Llodrà, explicó que «los servicios mínimos se pensaron para respetar el derecho a huelga de los trabajadores y garantizar la salubridad de los ciudadanos, pero la empresa no cumplió con estos servicios mínimos, que se realizaron por debajo del 50 por ciento». Llodrà recordó también que el primer día de huelga (que empezó durante la noche del jueves 15 de octubre) no hubo servicio, mientras que el viernes sí que se recogieron algunos puntos. El sábado y el domingo no volvió a haber servicio», señala. El responsable de Medi Ambient entiende «la motivación de la huelga y las reclamaciones de los trabajadores, pero nosotros gestionamos el dinero público y no podemos pagar por unos servicios no prestados».

Después que el sindicato CCOO accediera a suspender la huelga de recogida de basuras, que afectó a la mayoría de municipios de Mallorca, ahora la direcció general de Treball ha iniciado la negociación de un convenio autonómico, tal y como reclaman los trabajadores. El regidor Llodrà indicó que para ello «se debe analizar la situación de cada ayuntamiento» y recordó que en el caso del municipio de Manacor el nuevo contrato para la recogida de basuras y limpieza viaria marcó el cumplimiento del convenio de la empresa «más la subida del IPC más el 4 por ciento», explica.