El Govern tumba el parque fotovoltaico de Aena en Son Bonet por el rechazo social

El polémico proyecto del parque fotovoltaico que Aena quiere construir en sus terrenos de Son Bonet (en el municipio de Marratxí) no cuenta con el apoyo del Govern. El Consell de la Indústria que se celebró ayer tumbó el proyecto por el rechazo social que ha tenido la instalación desde que se anunció y por el informe en contra que emitió el Ajuntament de Marratxí. Además, fuentes del Govern anunciaron que el «proyecto no incluye ninguna medida compensatoria adicional a las propias de un parque fotovoltaico que impliquen un valor añadido para la declaración como un proyecto industrial estratégico». Ahora el Consell de Govern deberá ratificar esta postura.

En este punto, el vicepresident del Govern y conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, indicó que «ha habido un alto rechazo social al proyecto» y señaló que «la generación de energía distribuida debe contar con el mayor consenso posible, que no se ha dado en este caso».Con estas palabras, Yllanes hizo referencia a las más de 1.500 alegaciones que se han presentado a este proyecto.

A pesar de esta decisión del Consell de la Indústria, Aena dijo ayer que no tiene conocimiento formal de esta resolución por lo que «desconocemos los detalles que fundamentan la decisión adoptada». Las mimas fuentes añadieron que «con independencia de la no declaración del proyecto industrial estratégico, seguiremos con la tramitación administrativa del proyecto». El conseller, por su parte, opinó que «Aena puede instalar placas solares en sus edificios, como el aeropuerto de Son Sant Joan, y cubrir los aparcamientos».

Plataforma

Tras el anuncio del impulso de un parque fotovoltaico por parte de Aena en febrero de 2020, con una ocupación de casi 20 hectáreas y una instalación de 32.318 paneles solares, los vecinos de la zona se movilizaron y crearon la Plataforma Son Bonet Pulmó Verd, con la que se han llevado a cabo un gran número de actos para mostrar el rechazo social a este proyecto de paneles solares. Grupos ecologistas y políticos, además del Ajuntament de Marratxí, también han mostrado su rechazo a la propuesta.

El director general d’Energia i Canvi Climàtic del Govern, Pep Malagrava, recordó ayer esta oposición. «Los proyectos fotovoltaicos pueden ser más o menos polémicos, pero es cierto que en ninguno habíamos tenido más de 1.500 alegaciones en contra. Por esta razón, los parques que no cuenten con un mínimo consenso y no aporten un valor añadido al de la generación de energía renovable no pueden ser estratégicos».