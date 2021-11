El alcalde de Andratx, Toni Mir (PSOE) perdió los papeles durante el último pleno del ayuntamiento y sugirió que la portavoz de Podemos, la histórica exdirigente socialista Ana María Porcel, acudía borracha a la sesión plenaria. Además, también dudó sobre si su excompañera de partido, hoy enrolada en la formación morada, sabía sumar y restar.

Se cuelgan la medalla de Feministas, de tolerables y luego el alcalde de Andratx @psoeandratx , nos trata así en los plenos ,le dice a una regidora si ha bebido y si no sabe sumar y NO PASA NADA????…… #Vergüenza #NOmeRepresenta #SrAlcaldeNonosgrite#Respeto pic.twitter.com/VEvAVhYcEp — Estefania Gonzalvo (@estefaniagg81) November 2, 2021

Mir perdió los estribos, la educación y la responsabilidad institucional que le confiere la vara de alcalde, cuando Porcel cuestionó el sueldo que percibe como tal. En un lapsus, Porcel hizo una referencia «mensual» a la retribución anual de casi 45.000 euros que ingresa el alcalde como salario. La portavoz reconoció la confusión y se disculpó por el error. Sin embargo, la furia del alcalde ya andaba desbocada. Tal y como queda recogido en la grabación del pleno. «Me he equivocado en un cero», dijo Porcel, a lo que el alcalde, señalando la botella de agua que la concejal de Podemos tenía sobre la mesa, respondió que en lo que se había equivocado era «en lo que había bebido». «No sé si bebes agua o bebes coñac», le espetó Mir a Porcel, mientras las socias de gobierno del alcalde Ruth Mateu (Més) y Katia Rouarch (PI) se reían bajo la mascarilla.

Frente a tal ocurrencia, Ana María Porcel le preguntó a Toni Mir si estaba diciendo que era una borracha, a lo que el alcalde contestó que «para soltar tal animalada...». Acto seguido, Porcel preguntó porqué le decía eso y Mir abundó en que «como sueltas burradas... Sueltas estas ‘botilladas’ que ya no sé». Pese a que Porcel insistía en que se había equivocado, Toni Mir perseveraba en que decía «burradas» , al tiempo que, ya con la mascarilla bajada, interrogaba a Porcel sobre si sabía «sumar y restar». En ese momento, Mateu y Rouarch ya no reían y la segunda hasta apercibió al alcalde exigiéndole que se relajara, mientras Porcel le pedía que no se le hablara de aquella manera.

La oposición lamenta la actitud del alcalde. Tilda sus palabras de «inaceptables» y «lejos del feminismo que predica el PSOE».

Desde el PP también han condenado las declaraciones de Toni Mir, y ha pedido que sus socios de gobierno «le paren los pies».