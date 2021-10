Un empresario denuncia al alcalde de Pollença por prevaricación al precintar su terraza

Un empresario registró este jueves en el juzgado de Inca una denuncia por presunta prevaricación contra el alcalde de Pollença Tomeu Cifre (Tots) a quien acusa de haber precintado la terraza de su negocio que ocupa una acera y parte de la playa del Port de Pollença. Sostiene que no existe «ningún motivo» que justifique el precinto y que el Ajuntament «no tiene competencia».

Se trata del mismo empresario que la temporada pasada denunció ante Costas la ocupación sin título habilitante del dominio público de Pollença por parte de otros empresarios de la zona. También presentó denuncia en Costas contra los parques infantiles y los merenderos de Llenaire.

Aquellas denuncias dieron lugar a numerosos expedientes disciplinarios y Costas advirtió al Ajuntament de que debía retirar los columpios y merenderos porque existía un informe de Medi Ambient en contra de las instalaciones. El anuncio de la orden de retirada de los columpios y mesas de Llenaire desató numerosas protestas vecinales y Costas acabó aceptando las alegaciones presentadas por el Consistorio, de modo que el espacio público sigue en uso.

Medi Ambient había cambiado su criterio tras las movilizaciones de vecinos y admitió el argumento municipal de que no se trataba de instalaciones de temporada sino de instalaciones permanentes.

En la denuncia registrada este jueves en el juzgado de Inca el empresario asegura que el precinto de sus terrazas daña la imagen de su negocio y responsabiliza directamente al alcalde Tomeu Cifre del que dice que le llegó a decir en una conversación que «era un chulo de mierda» y un «tonto de mierda». «Después el alcalde me pidió disculpas por whatssapp por los insultos», relata la denuncia.

Según el denunciante «el alcalde hace distinciones con los locales». «El único local que está precintado es el del declarante y lo tiene todo precintado», asegura. Denuncia así un presunto trato discriminatorio.

Aunque la denuncia va dirigida contra el alcalde, en el escrito cita también a Almudena Domínguez, jefa de la Demarcación de Costas. «Habló conmigo y me dijo que no se podía precintar porque el Ajuntament no tiene competencia», dice el escrito.

El empresario solicitó en Costas el permiso de ocupación del dominio público que le fue denegado, pero tiene presentado un recurso de alzada contra la resolución del Ministerio.

El alcalde, Tomeu Cifre, se mostró «más que tranquilo» ante las acusaciones de presunta prevaricación. «Costas nos dijo que podíamos actuar porque la terraza no tiene licencia de actividad», explica. Añade que «la instalación de la terraza sobre la arena sin licencia de actividad había creado un precedente que no podíamos permitir».

«No me preocupa nada y estoy convencido de que tendré el respaldo de todos los grupos políticos», añadió.