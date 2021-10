Gaël Thyus, regidora de Calvià, deja Ciudadanos. Lo ha anunciado este lunes a través de una carta en la que explica los motivos de su abandono.

«Hoy me veo tristemente obligada a comunicar que, tras varios meses de reflexión, he solicitado mi baja de Ciudadanos. Al afiliarme me comprometí firmemente con los valores de regeneración, libertad, unidad e igualdad para defender los intereses de toda la ciudadanía. Hoy, ya no reconozco al partido por el que he trabajado durante seis años con tanta ilusión», explica en la misiva.

Además, destaca que «en los últimos meses, he asistido con estupor y vergüenza a demasiados errores estratégicos y cambios de rumbo por intereses puramente personalistas, que se suman a la falta de liderazgo, la destrucción de la organización interna y de las bases y la expulsión del talento. Por no mencionar el bochornoso espectáculo de Cs en Baleares, Murcia, Madrid…».

Por ello, señala que no se siente «representada ni puedo representar un proyecto que ya no existe. No puedo seguir defendiendo aquello que no comprendo ni comparto».

Por último, sentencia: «Yo no he cambiado: sigo firmemente comprometida con los intereses de toda la ciudadanía, sin excepciones ni exclusiones y, por ello, seguiré trabajando como regidora no adscrita en el Ayuntamiento de Calvià. Me entristece reconocer que hacerlo hoy sólo me es posible desde fuera del partido».