Més denuncia que el Ajuntament de Llucmajor ha repartido sólo 1.500 euros en ayudas.

Més per Llucmajor ha acusado este lunes de «nula capacidad de gestión» al pacto que gobierna el municipio y ha denunciado que el ayuntamiento «sólo ha repartido 1.500 euros de los dos millones previstos para reactivación económica postcovid».

El partido ha criticado en un comunicado que el consistorio de Llucmajor solo haya repartido una ayuda por 1.500 euros, de 2 millones presupuestados para reactivar la economía del municipio, ha denegado 60 solicitudes y 150 solicitantes tienen que presentar más documentación, cuando «la mayoría de administraciones locales, autonómicas y estatales ya han agotado las partidas previstas para hacer frente a la covid-19».

Més per Llucmajor asegura en la nota que el gobierno liderado por el PP ya entregó solo 3.000 euros de los 300.000 previstos en los bonos para consumo en el comercio local.

El regidor de MÉS per Llucmajor, Miquel Serra, ha asegurado al respecto que el pacto «culpará a las empresas diciendo que no han presentado bien la documentación, pero la verdad es que los responsables políticos de Llucmajor han llegado tarde y mal en todo lo que hace referencia a las ayudas e iniciativas para paliar los efectos de la COVID».

«No entendemos cómo el resto de administraciones han dado las ayudas sin problemas y han agotado las partidas previstas», ha señalado Serra, que ha puesto como ejemplo que el Govern ha repartido 855 millones de euros de ayudas estatales a empresas afectadas por la pandemia.

Serra ha acusado al pacto de Llucmajor de «falta de efectividad». «Aunque se enmienden deficiencias en la documentación presentada, en el mejor de los casos, el Ayuntamiento de Llucmajor dará 300.000 euros de los 2 millones presupuestados», ha denunciado.