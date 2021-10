Artà sancionará los itinerarios turísticos con vehículos motorizados en espacios naturales

Esto no va de política. Ni siquiera de medio ambiente. Va de orden y buen gusto. Cada día que pasa uno se ve más como Clint Eastwood bajo el porche en Gran Torino. Ya no aguanta a casi nadie y menos a quienes hacen del ruido y el feísmo su plan de ocio. En los comentarios a esta noticia en la edición digital de este diario no faltarán los grititos del perraje quejándose de que todo son prohibiciones, cuando lo indignante es que hacer el tarugo con un quad o una moto acuática hasta ahora les haya salido gratis. Branca!