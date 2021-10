Capdepera interpone un recurso contencioso contra el Gobierno por las ayudas del Gloria

El Ajuntament de Capdepera ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el Ministerio de Política Territorial por no haber rectificado y concedido la subvención, prometida inicialmente, del 50 por ciento de los proyectos de reparación de los daños ocasionados por el temporal Gloria. La borrasca causó muchos desperfectos en esta zona del Llevant y los paseos de Cala Rajada y el de Cala Gat quedaron destrozados. El Ajuntament se hizo cargo e invirtió cerca de 3 millones de euros en cuatro proyectos mientras que el Gobierno solo le ha concedido 121.936 euros, dejando fuera la reparación de Cala Gat.

Uno de los requisitos que se exigían desde el Gobierno para financiar la mitad de lo invertido por los ayuntamientos en las actuaciones era, o bien el retranqueo de los paseos o tener la concesión administrativa de los mismos. Desde Capdepera se iniciaron los trámites para obtener esta concesión y el pleno de la semana pasada aprobó aceptar todas las condiciones y prescripciones necesarias para la misma.

El alcalde, Rafel Fernández, afirma sentirse engañado. «Nosotros hemos cumplido y conseguido la concesión de los paseos que era una condición para darnos el 50 por ciento de lo invertido. Desde el Ministerio en cambio no han rectificado después del requerimiento que hicimos».

El 28 de julio de 2021, la Secretaría General de Coordinación Territorial dictó una resolución con las subvenciones otorgadas a los municipios para paliar los efectos de la tormenta Gloria. Capdepera mostró su disconformidad con el importe de las ayudas recibidas. Por acuerdo de los partidos que integran el Consistorio se interpuso un requerimiento, previo al contencioso, para que desde el Ministerio se modificara esta resolución y se diera el 50 %.

El alcalde explicó que «ha pasado el plazo y desde el Ministerio no se han rectificado las subvenciones. Las ayudas no llegaban ni al cinco por ciento de lo invertido. Hemos hecho lo que nos pedían y no hemos recibido lo que nos prometieron».

Tras los destrozos de enero de 2020, el Ajuntament pidió al Gobierno la ocupación de los paseos para hacer obras de emergencia en el paseo marítimo y en el de Cala Gat.

La concesión se hace por diez años prorrogable por otros diez años hasta un máximo de treinta años.

Desde el Ministerio justificaron la cuantía de las subvenciones otorgadas en el sentido que solo se aplicaban a equipamientos y servicios de titularidad municipal.