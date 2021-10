El Pla General de Ports de les Illes Balears 2018-2033 ha previsto la construcción de una explanada de 6.500 metros cuadrados y una nueva rampa junto a las instalaciones del Club Nàutic de s’Estanyol en Llucmajor. La propuesta, que puede triplicar la actual área, cuenta con las primeras voces en contra ya que se trata de uno de los espacios habituales para el baño de los vecinos del núcleo costero de Llucmajor.

En el periodo de alegaciones al proyecto ha sido Més per Llucmajor el partido, liderado por Maria Barceló y Miquel À. Serra, quienes han manifestado su oposición al proyecto al considerar «desproporcionada» y «sin sentido» la propuesta realizada por PortsIB.

El regidor de Més por Llucmajor Miquel À. Serra afirma que «no entendemos la justificación de esta ampliación que desfigurará toda la zona de s’Estanyol». Es por ello que en el documento de alegaciones el partido expresa «la más enérgica repulsa hacia esta actuación que va en contra de la premisa principal sobre la que se ha redactado este plano, que es preservar el medio costero balear renunciando a la construcción de cualquier instalación que pueda producir impactos ambientales negativos», señalan.

El proyecto presentado por PortsIB prevé una serie de mejoras en la zona de s’Estanyol pero entre ellas la más significativa es la construcción de la explanada de 6.500 metros cuadrados que ha de servir como marina seca para las embarcaciones pequeñas que accedan a la rampa que tendrá esta explanada.

Así, el regidor de Més, Miquel Serra, indica que «detrás de la injustificada infraestructura volvemos a notar la escondida intención de ir sacando de los clubs náuticos las embarcaciones de pequeña eslora, de ahí que se refuercen las rampas, campo de boyas y marinas secas para que los clubs puedan tener más espacio para embarcaciones mayores».

Serra indica que «no entendemos que PortsIB haga una propuesta de estas características, creemos que no cuadra con las propuestas que debe tener un Govern de izquierdas».

El plazo para presentar alegaciones al Pla General de Ports de les Illes Balears finalizaba el pasado 30 de septiembre. Desde Més per Llucmajor indican que el grueso de las alegaciones presentadas van encaminadas a advertir sobre el hecho de que las diferentes actuaciones previstas en el Pla General de Ports como esta en s’Estanyol o la reordenación del Club Nàutic de s’Arenal, «hay una tendencia, que se debe evitar, a substituir amarres de pequeña eslora por amarres de esloras mayores. Este hecho tiene consecuencias sociales, el usuario actual residente (pequeñas y medianas esloras) son substituidos por embarcaciones de no residentes o empresas de embarcaciones de alquiler, charter», añade el ecosobiranista.

En la actualidad, el pequeño Club Nàutic de s’Estanyol cuenta con un total de 267 plazas de amarre para embarcaciones de recreo con esloras comprendidas entre los cuatro y los 12 metros. De ellas hay 38 plazas reservadas a embarcaciones de tránsito. La superficie de lámina de agua ocupada asciende a 34. 820 metros cuadrados y la superficie de tierra es de 16.580 metros cuadrados.