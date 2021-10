Muro plantea un sistema de arrecifes artificiales ante el retroceso de sus playas

Alcúdia, Muro y Santa Margalida mostraron recientemente su acuerdo por elaborar un proyecto conjunto para extraer la arena que se acumula en el Port d’Alcúdia y regenerar con ella las playas de Muro y Can Picafort. La idea era financiarlo con los fondos Next Generation. Pero han sido asesorados de que no encaja en las líneas de proyectos que este plan europeo prevé subvencionar.