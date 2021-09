Una nueva oficina ayudará a los pueblos pequeños a presentar ayudas europeas

Los municipios con menos de 20.000 habitantes contarán con una nueva herramienta para no quedarse atrás en la recuperación económica. El Consell de Mallorca y la Cambra de Comerç presentaron ayer la creación de una nueva oficina de gestión de proyectos europeos que dará información y ayudará a solicitar fondos Next Generation a los pequeños pueblos de Mallorca, además de Alcúdia.

El objetivo, según apuntaron ayer la presidenta del Consell, Catalina Cladera, y el presidente de la Cambra, Antoni Mercant, es poder identificar las convocatorias más adecuadas y que se ajusten a los proyectos que tienen en mente los diferentes municipios. Esta oficina «cumple dos premisas fundamentales para el Consell: facilitar la recuperación económica y canalizar los recursos necesarios a través del territorio, facilitando que puedan llegar a toda Mallorca con proyectos adecuados a las necesidades de la ciudadanía», apuntó la Catalina Cladera. El objetivo del Consell, añadió, es no dejar a ningún municipio atrás en esta oportunidad de financiar proyectos a través de las ayudas Next Generation. «El tamaño del municipio no debe ser ningún impedimento para poder gestionar proyectos financiados por Europa», destacó.

Así, la nueva oficina estará adscrita al departamento de Presidencia del Consell y contará con personal especializado en fondos europeos. Los diferentes ayuntamientos podrán acudir a ella para formular sus dudas o preguntas, así como asesorarse sobre aquellos proyectos que podrían ser susceptibles de ser subvencionados. Además, se mirarán no únicamente los fondos Next Generation, sino que también se podrán gestionar proyectos financiados con otros recursos que proceden de Europa. «Con el apoyo de la red de cámaras de España, la Cambra jugará un papel esencial en el proceso de recuperación, reconstrucción y transformación de las empresas que generará la llegada de los fondos europeos», destacó el presidente Antoni Mercant.