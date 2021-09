L’Ajuntament de Manacor manté oberta la campanya ‘Manacor posa’t guapa’ que pretén fomentar l’embelliment del municipi a través d’ajudes públiques. Així, el consistori destinarà un total de mig milió d’euros a subvencionar la rehabilitació de façanes de tot el municipi. Dita subvenció s’adreça a les obres d’embelliment, manteniment, conservació, restauració i rehabilitació d’immobles situats en sòl urbà i a les façanes visibles des de la via pública, amb una antiguitat mínima de 10 anys.

A més, cal destacar que s’hi poden acollir tot tipus d’habitatges des d’unifamiliars a plurifamiliars, conjunt d’apartaments o adossats, expliquen des de l’Ajuntament.

«L’administració posa a disposició els recursos públics per embellir el municipi i contribuir a fer tornar petita la mentida que Manacor es lleig», apuntà el batle de la ciutat, Miquel Oliver, durant la presentació de la campanya a començaments de l’estiu.

Per la seva banda, la delegada d’Urbanisme de l’Ajuntament, Núria Hinojosa, recorda que es tracta d’una iniciativa pionera a Manacor. Així, se subvenciona el 50 % del pressupost amb un límit màxim de 400 euros per metre quadrat de façana en el cas d’edificis catalogats o ubicats al centre històric de Manacor «declarat BIC en projectes que requereixin tractament específic», aclareix. Mentre que a la resta d’edificis del terme se subvencionarà el 50 % del pressupost amb un topall de 100 euros per metre quadrat de façana.

Les sol·licituds s’han de fer a l’Ajuntament en el moment de sol·licitar la llicència o presentar una comunicació prèvia. La regidora d’Urbanisme recorda que el seu departament «estarà molt pendent d’aquestes sol·licituds, que es gestionen de manera diferenciada per poder complir els terminis». Els ajuts es concediran per ordre d’entrada al registre fins que s’acabi la dotació pressupostària dels 500.000 euros tot i que l’equip de govern municipal no descarta una segona convocatòria en funció de l’acollida que tengui la iniciativa.

Evidentment, Urbanisme recorda que no es concediran ajudes als edificis que estiguin fora d’ordenació.