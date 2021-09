L’Ajuntament de Pollença ha presentat avui dematí la XVIII edició de la Fira del Vi que tendrà lloc els dies 9 i 10 d'octubre a Can Conill. La principal novetat a destacar és la ubicació, ja que s'habilitarà l'aparcament de Can Conill per poder celebrar la fira en un espai més obert i ampli que permeti mantenir la distància de seguretat que les autoritats sanitàries continuen recomanant.

L’objectiu de la Fira del Vi de Pollença és promoure les novetats dins el sector del vi, és per això que la trobada entre viticultors serveix tant per crear nexes entre ells com per mostrar al públic la sensibilitat per aquest producte.

L'acte de presentació, que ha tengut lloc a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Pollença, ha comptat amb l'assistència del batle, Bartomeu Cifre; el regidor de Comerç i Fires, Miquel Llobeta; i el president de Vi Primitiu de Pollença, Josep Bibiloni.

El batle de Pollença, Bartomeu Cifre, ha destacat que "venim d’un any i mig d’aturada sense fer cap tipus de fira, i la Fira del Vi suposa la recuperació d’aquestes activitats". A més, Cifre ha comentat que “la fira és molt important per a la promoció de Pollença i és un esdeveniment consolidat que ja es troba dins l’agenda de tots els amants del món del vi”.

Per la seva banda, el regidor de Comerç i Fires, Miquel Llobeta, ha explicat que "enguany la Fira del Vi serà el més d’octubre i es farà en un indret distint al dels altres anys ja que és un espai molt més ampli i més adient per la situació en la qual ens trobam actualment”. I ha afegit que “l’objectiu és donar un impuls al món del vi, que també ha estat aturat a causa de la pandèmia, i donar visibilitat al sector”.

El president de Vi Primitiu de Pollença ha assenyalat que "es tracta d’una fira per anar a tastar i comprar vi, i és molt important que la gent sigui responsable ja que l’aforament és limitat i volem que tothom pugui gaudir de la fira complint les mesures pertinents".

Aquesta XVIII edició comptarà amb un total de 34 bodegues i la representació de la D.O. Montsant

L'actual edició comptarà amb un total de 34 cellers mallorquins, tres dels quals hi participen per primera vegada, a més de la presència de la D.O. Montsant en representació de 18 cellers, gràcies a l’agermanament de fires entre la Fira del Vi de Pollença i la Fira del Vi de Falset.

Amb aquest agermanament el públic de la Fira del Vi de Pollença tendrà la possibilitat de tastar vins de la denominació d’origen Montsant, de la mateixa manera que a la Fira del Vi de Falset es podran assaborir vins mallorquins amb l’objectiu de promocionar els vins de l'illa a la Península.

Pel que fa a la imatge del cartell, cal destacar que la guanyadora del concurs fou l'artista pollencina Aina Perelló amb una proposta d'imatge dotada de molta sensibilitat i que és una convidada a visitar la Fira, a sentir i emocionar-se amb la degustació dels vins i les seves aromes, i els bons moments familiars compartits al voltant d'una taula.

L’edició del 2022 es celebrarà els dies 7 i 8 de maig

El preu de l’entrada serà de 15 euros, dels quals 5 euros seran per comprar vi. També hi haurà una entrada reduïda per a professionals acreditats amb un preu de 10 euros, amb 5 euros per comprar vi. L’horari d’atenció al públic serà de 10.00 a 20.30 hores dissabte i de 10.00 a 14.00 hores diumenge, la taquilla tancarà una hora abans.

Finalment, s’han donat a conèixer les dates de l’edició de l’any que ve, la Fira del Vi es farà els dies 7 i 8 de maig de 2022.

Llistat de cellers que hi participen: