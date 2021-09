Jerònima, una pintura matérica que surge de la naturaleza

La juventud de Jerònima Jaume Clar (Llucmajor, 1997) le sirve para imprimir la energía que requieren las obras matéricas que realiza en su estudio de Llucmajor.

Tras estudiar el bachiller Artístico e Interiorismo y un máster de Business en Madrid empezó a forjar lo que, a la postre, ha visto que es su vocación, el arte, la pintura.

Jerònima trabaja en estos momentos en la preparación de algunas exposiciones en distintos puntos de Europa. Atenas, Luxemburgo y Madrid han visto o verán la obra de Jeronima (@Jeronima, en Instagram). Pero además, tras su vuelta a la Isla y a la naturaleza que la inspira, la artista llucmajorera ya piensa en las Fires de su ciudad como uno de los escaparates para dar a conocer su obra. Por esto, durante estas celebraciones, siempre que la situación sanitaria lo permita, abrirá las puertas de su estudio a los visitantes.

«Me encanta la piedra, la materia, las texturas, mi inspiración es la naturaleza y más en Mallorca, donde me siento arraigada y me sale lo que llevo dentro», indica Jaume. Ella no habla de referentes «más allá de esto creo que hay una manera de hacer de utilizar los materiales en crudo».

También tiene los pies en el suelo y ve que hay un largo camino por recorrer. «Sé que se trata de un mundo difícil, pero creo que si te gusta y trabajas por algún lado salen los resultados. También ahora, en los inicios, es cuando es más duro, debes pintar y mover tu obra».

Pero para Jerònima los mejores resultados se dan cuando alguien la anima a continuar. «Ver que a alguien le gusta lo que haces, esto es un apoyo. De momento la gente que me conoce me anima mucho».