El Pacto de Sóller no se romperá pese a la disidencia sobre el párking de Cetre

A pesar del la 'ruptura' política que se vivió en el pleno extraordinario del lunes en Sóller, en el que tanto Proposta per les Illes (PI) como el concejal no adscrito Sebastià Aguiló no apoyaron al Partido Popular en su propuesta de construir un gran aparcamiento en la calle Cetre a cargo del remanente de tesorería, el pacto de gobierno continúa adelante.

Así lo confirmaron ayer tanto el alcalde, Carlos Simarro (PP), como Jaume Bestard (PI) y Aguiló. Además, el alcalde aseguró que visto el resultado de la votación la construcción del aparcamiento de Cetre «queda descartada» así como la expropiación de terrenos para unir esta zona con el centro. Simarro aseguró además que el resultado del pleno «no tendrá consecuencias para el pacto de gobierno». El alcalde intentó quitar hierro a la crisis asegurando que en política «estas cosas pasan».

Por su parte, tanto Aguiló como Bestard tampoco creen que esta importante discrepancia política con el principal proyecto de la legislatura, que además evidenciaron de forma pública, afecte los acuerdos de pacto. Bestard aseguraba ayer que «por mi parte todo sigue igual y nadie me ha vuelto a hablar del tema», aunque el jueves tendrá una reunión de partido para debatir el tema. Aguiló fue más explícito asegurando que «por mi parte no hay ningún problema, ya que una discrepancia política no es motivo para romper acuerdos de más alcance, pero si el alcalde considera que hay que revisar el pacto asumiré las consecuencias, ya que le tengo más aprecio al municipio que al cargo y creo que he hecho lo correcto».

El 2021, sin más inversiones previstas

Tanto el alcalde como su concejala de Hacienda, Andrea Pomar, han dejado claro que no hay «plan alternativo» para invertir este año a cargo del remanente, ya que no hay ningún proyecto previsto que se pueda iniciar de aquí a finales de 2021 para invertir total o parcialmente los 3,9 millones que, contra todo pronóstico, ahora se han ‘ahorrado’. Pomar confía que en 2022 las reglas fiscales impuestas por el Gobierno sigan levantadas para poder invertir a cargo de los ahorros.