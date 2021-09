Los hoteleros de Calvià coinciden con el alcalde de Calvià en que lo ideal para el futuro de la industria turística sería recibir menos viajeros pero de mayor poder adquisitivo. Sin embargo también recuerdan a Alfonso Rodríguez (PSOE) que, para este cambio de modelo, es necesario que el ayuntamiento que preside también se ponga las pilas. «De hecho, nosotros estamos más al día», asegura el presidente de la Asociación Hotelera de Paguera y Cala Fornells, Antonio Mayol.

Según Mayol, sus asociados llevan más de una década trabajando en el aumento de los ratios de calidad con el objetivo de atraer a un turista más adinerado para no tener que fiar la rentabilidad del negocio a la cantidad de viajeros y volumen de estancias. Aún así, advierte de que para la consecución de esta meta, «el entorno urbano de la zonas turísticas de Calvià ha de estar en consonancia y no con aceras que dan pena, caminos llenos de agujeros, etc. El cambio de modelo no es sólo responsabilidad de los hoteleros», avisa, «ya que no se trata sólo de cambiar el modelo, sino de cambiar también al turista», agrega Antonio Mayol.

Por su parte, el presidente de la Asociación Hotelera de Santa Ponça, Antoni Roses, coincide con el discurso que realizó el alcalde el jueves en el acto de conmemorativo del aniversario del desembarco del Rei en Jaume, en el que advertía a los empresarios de la urgente necesidad de cuestionarse la idoneidad del actual modelo de negocio.

«No podemos seguir valorando las temporadas turísticas sólo por los millones de turistas y de estancias al año, ni pensar, además, que estos indicadores deban crecer año tras año. Hemos de cambiar la mirada», conminaba Rodríguez.

«No va desencaminado. el espíritu es bueno», reconoce Roses, quien también se apunta al carro de «menor cantidad y mayor poder adquisitivo». No obstante, el representante de los hoteleros de Santa Ponça incide en que la apuesta por la exclusividad va más allá de la modernización de la oferta de alojamiento y pasa de manera indefectible por «mejores infraestructuras, más limpieza y mayor seguridad».

Desde la Asociación Hotelera Palmanova-Magaluf evitaron pronunciarse al respecto de las reflexiones del alcalde.

¿Y qué pasa con la oferta asociada?

Antoni Roses avisa también que en el cambio de modelo hacia el ‘menos es más’ «no podemos olvidar a los miles de negocios de la oferta complementaria». Roses se pregunta qué pasaría con muchos de estos comercios frente una reducción en la cantidad de turistas y volumen de estancias.