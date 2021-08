Durante la pandemia el Ajuntament de Calvià ha actuado en dos direcciones: por un lado dar apoyo a todos los vecinos y, por otro, impulsar actuaciones para el sector productivo y para la reactivación económica.



El año pasado se firmó, de forma conjunta entre todos los grupos municipales y los representantes hoteleros y de la oferta asociada, el plan municipal de actuación para la recuperación social, económica y medioambiental para Calvià. Con un coste global cercano a los 10 millones de euros, incluía más de 30 medidas de protección social, de reactivación y sostenimiento de la actividad económica y de carácter fiscal, para mantener y fomentar los puestos de trabajo en los sectores afectados.



Dentro de este plan, entre las ayudas sociales destacan las destinadas a cubrir las necesidades básicas, por un importe de 1.376.023 euros a 1.490 familias; las ayudas de inicio de curso escolar para las que, por segundo año consecutivo, se ha doblado la partida, con un presupuesto de 250.000 euros o las ayudas extraordinarias para alquiler de vivienda, con un presupuesto de 400.000 euros.

La remodelación del paseo de la playa de Palmira permitirá a la zona mejorar su imagen general y disfrutar a sus vecinos de un lugar mejorado.

Para el sector productivo, las medidas más destacadas fueron la aportación de 1.500.000 euros de ayudas para autónomos, la reducción de hasta un 50 % de la tasa de basuras, la puesta en marcha de un plan de reactivación del comercio local con la emisión de bonos, el mantenimiento de las inversiones en ámbitos estratégicos como la vivienda pública, la mejora de los entornos naturales y urbanos o la intensificación de la promoción turística.

En 2021 se ha continuado con nuevas medidas como la convocatoria de ayudas directas para el sector productivo del municipio, con un presupuesto total de 3 millones de euros, que han supuesto una cantidad fija de 3.000 euros por centro de trabajo o establecimiento. También este año se continuará llevando a cabo la campaña para reactivar el comercio, con el mismo sistema de emisión de bonos.

Obra pública

Consciente de la problemática de vivienda que hay en Calvià, el Ajuntament ha dado un impulso a las políticas de vivienda pública, con la creación de la Oficina d’Habitatge y con la construcción de VPO con recursos propios. En estos momentos hay en construcción 48 viviendas de protección oficial en Magaluf, de las cuales la mitad están financiadas por el Ajuntament y el resto por el Ibavi. Por otro lado, ya se ha licitado la construcción de 99 nuevas viviendas de protección oficial en Santa Ponça que financiará al 100 % el Ayuntamiento. Además, desde 2017 el Ajuntament ofrece ayudas anuales para el alquiler de viendas que, en 2021 cuenta con un presupuesto de 195.000 euros.



Respecto a las inversiones en infraestructuras, destaca el Museo Arqueológico del Puig de sa Morisca, cuyas obras están finalizando y que han sido financiadas por el Impuesto de Turismo Sostenible, con 1.765.174 euros. Además, se adecuarán los seis yacimientos existentes así como los nueve conjuntos etnográficos y se crearán o mejorarán los miradores del parque. También se finalizará un nuevo Centro de Educación para Personas Adultas (CEPA) de Calvià, que se está construyendo conjuntamente con la Conselleria d’Educació. El proyecto supone una inversión total de 4.495.628 euros, financiados al 50 % por el Ajuntament de Calvià y el Govern de les Illes Balears.



Además de la remodelación del paseo de la playa Palmira de Peguera, también está prevista la remodelación del frente marítimo de Magaluf. El proyecto está enmarcado en el proceso de renovación del destino y el cambio de modelo por el que apuesta por la cooperación público-privada.

El objetivo es reordenar el espacio público del paseo, manteniendo el carácter peatonal, mejorando las infraestructuras tanto de iluminación como de alcantarillado, mejorando el pavimento y ampliando el ancho del paseo, ofreciendo espacios de convivencia ciudadana, mejores condiciones para promover el comercio y la oferta de calidad y contribuyendo a la mejora de la imagen general.

También se invertirán 1,5 millones para el asfaltado y mejora de la accesibilidad de diversas calles del municipio y una cantidad similar para cambio de iluminación a tecnología LED, que incluirá el cambio de 2.000 luminarias en distintas zonas del municipio. Se realizará además un plan municipal de aparcamientos, con un presupuesto de 700.000 euros que supondrán 199 nuevas plazas.

El municipio de Calvià, dirigido por el alcalde Alfonso Rodríguez Badal, toma el pulso a la recuperación de la industria turística de toda la Isla.

«Tenemos capacidad suficiente para lograr una reactivación total» Alfonso Rodríguez Badal, alcalde de Calvià

El alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez, es por las peculiaridades del municipio una de las personas más indicadas para analizar la complicada situación actual.

—¿Tiene confianza en una pronta recuperación económica?

—Calvià ha sufrido y sigue sufriendo las dificultades causadas por la pandemia, pero también tiene una capacidad suficiente para la reactivación total. Por ejemplo este mismo mes de julio los datos de afiliación a la Seguridad Social ya nos situaban muy cerca del 90 % de las cifras del 2019, que fue un extraordinario año para el empleo. Por ello, creo que estamos muy cerca de la reactivación total.

—¿Estamos próximos a una vuelta a la normalidad?

—Nuestro objetivo es que 2022 sea el año de la vuelta a la normalidad y que tengamos una capacidad de generación de empleo similar a años anteriores. Ello dependerá de la derrota definitiva de la pandemia o al menos de sus consecuencias, que han afectado mucho a la industria turística. El año que viene se acercará mucho a un año normal, salvo por las condiciones novedosas que traiga la pandemia para el turismo.

—¿Es necesaria alguna transformación específica para el éxito de la recuperación?

—Esta crisis tiene que acelerar un proceso que ya se había iniciado antes, el de modificar la manera de evaluar el éxito de las temporadas turísticas. Antes se valoraba el número de visitantes o de pernoctaciones, pero ese no ha de ser el único elemento de juicio. Se ha de ligar más a la competitividad, a la capacidad de generar empleo, al retorno social que produzca o a la calidad del servicio que se ofrezca y no tanto únicamente al volumen de turistas. Debemos ir hacia ese nuevo turismo, no tan concentrado en ciertos meses, para así ofrecer una calidad superior. El turista va a prescindir cada vez más de los paquetes turísticos para ir hacia una reserva individualizada según sus gustos.

—En un municipio tan marcado por el turismo como el suyo, ¿existe margen para la diversificación?

—En efecto, Calvià es sinónimo de industria turística y el mayor porcentaje de empleo lo da esa industria, pero hay un margen muy importante en actividades que han de ligarse a ese turismo. Son actividades que podría parecer que no están ligadas, pero en realidad lo están íntimamente. Hablo de la preservación medioambiental, de la gestión de los recursos y residuos, de la rehabilitación de espacios e inmuebles, de la innovación tecnológica, etc. Todos son campos de empleo que activarán esa diversificación, que acompañará a un turismo que al fin y al cabo es básico para Calvià.

—Ciertas zonas de la Isla se han visto afectadas por comportamientos poco respetuosos con las medidas sanitarias. ¿Cómo se puede lograr un equilibrio entre responsabilidad y reactivación?

—Queremos evitar desde siempre esos comportamientos poco respetuosos. Llevamos años trabajando por ofrecer una mayor calidad que está reñida con esos comportamientos. El político tiene la responsabilidad de impulsar esos cambios, de exigir la implicación de todos los sectores y de generar las condiciones para llegar a un nuevo turismo más respetuoso, pero también ser capaz de inculcar a todos la responsabilidad necesaria para ofrecer un destino seguro, tranquilo y respetuoso.

—¿Qué cambiaría de su gestión de la crisis?

—Calvià ha destacado por la cantidad y volumen de las ayudas ofrecidas para paliar la crisis. Hemos agilizado muchos trámites para que estas llegaran cuanto antes. Siempre hay cosas que se podrían haber hecho mejor, pero había que responder de forma urgente a situaciones nueva y muy complicadas.