Costas sigue sin actuar en la usurpación de una parte del litoral de Portals Nous

Tres veranos después de que este diario lo denunciara, una parte del litoral de Portals Nous sigue usurpado para evitar que los bañistas puedan tumbarse a tomar el sol sobre el dominio público marítimo–terrestre. En julio de 2018 Ultima Hora denunció que, en beneficio de un particular y en contra del interés general de la ciudadanía, alguien empedró de rocas puntiagudas adheridas al suelo con cemento una zona de baño cercana a la cala de Portals Nous. El objetivo: impedir el acceso y solaz de los bañistas. Se trata de una explanada que se halla sobre las rocas situada a los pies de un chalet cuya terraza se abre sobre el mar.

Entonces, tras tener constancia de los hechos y acorde a sus competencias, el Ajuntament de Calvià remitió a Demarcación de Costas (que es quien tiene total competencia en la zona al tratarse de un espacio público de dominio marítimo–terrestre) un oficio, previo informe de los servicios técnicos municipales, sin poder determinar de forma fehaciente la autoría del empedrado.

Desde 2018 hasta hoy, el Ayuntamiento no ha recibido respuesta alguna de Costas al respecto, «lo que no quiere decir que no haya efectuado gestión alguna», puntualiza el Consistorio. No obstante, fuentes de mismo aseguran que en los próximos días «se interesará a Demarcación de Costas para que impulse el expediente».