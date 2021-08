La reivindicada ronda de s’Alqueria Blanca deberá esperar hasta la próxima legislatura

Los problemas de tráfico de s’Alqueria Blanca no se resolverán por el momento. El departamento de Carreteres del Consell de Mallorca ha iniciado ahora la redacción del proyecto definitivo de la reclamada ronda de circunvalación del núcleo y no estará listo hasta finales de la presente legislatura por lo que las obras no empezarán hasta el próximo mandato.

Así se explicó durante una reunión con el conseller de Mobilitat, Iván Sevillano; la alcaldesa de Santanyí, Maria Pons (PP), y vecinos del pequeño núcleo que acudieron al Consell para conocer el estado del proyecto. Según ha podido saber este periódico, el Consistorio aprovechará el período de redacción del proyecto definitivo de la ronda para aportar propuestas, como la habilitación de dos rutas saludables que unan el pueblo con la ronda o la creación de un paso para peatones y ciclistas.

Para llevar a cabo la redacción del proyecto, el Consell tiene una reserva de terreno de 70 metros de ancho, aunque está previsto que la ronda en sí no supere los 15 metros de ancho. Cabe recordar que la infraestructura ya cuenta con el visto bueno de la comisión balear de Medi Ambient que informó favorablemente sobre el trazado en febrero del año 2020. De esta manera, ahora el departamento de Carreteres debe marcar sobre el terreno el trazado definitivo de la ronda, que arrancará de la futura ronda de Consolació, que se empezará a construir en octubre. El proyecto se sacó a licitación por 620.000 euros y su objetivo es poner fin a uno de los puntos negros de la red viaria del municipio.

Tráfico elevado

Con la futura ronda se quiere conseguir desviar el tráfico que se dirige a Cala d’Or y que ahora colapsa s’Alqueria Blanca. El trazado de la ronda arrancará de la rotonda de Consolació y llegará hasta la carretera de Portopetro y hasta la rotonda de Calonge para dar respuesta a los autobuses que se dirigen a la costa.

En el año 2017, la Policía Local de Santanyí elaboró un estudio de movilidad en el que se detalló que una media de 7.000 vehículos diarios circulan por la estrecha calle del Convent, que en algunos tramos no supera los cuatro metros de ancho. En temporada alta la cifra alcanza los 1.000 vehículos en hora punta, aunque desde el Ajuntament de Santanyí no se descarta que la cifra pueda ser incluso superior actualmente.

El problema radica en que s’Alqueria Blanca es casi un paso obligado para los que se dirigen a Cala d’Or, Cala Ferrera o Cala Serena. El Ayuntamiento y vecinos llevan años reivindicando la ronda de circunvalación.