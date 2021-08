Plan de choque en Felanitx para frenar el descontrol de residuos abandonados en la vía

Plan de choque del Ajuntament de Felanitx para frenar los vertidos descontrolados de residuos que las personas incívicas van dejando esparcidos por los aledaños de las áreas de aportación que hay repartidas por el municipio. En las últimas semanas las redes sociales se han hecho eco de los montones de basura y trastos abandonados.

A pesar que el Ajuntament no escatima esfuerzos en limpiarlos, a las pocas horas vuelven a estar repletos de basura. Este hecho no es nuevo, cada verano con el aumento de la población, principalmente ahora que se ha puesto más de moda el alquiler de casas turísticas, se incrementa considerablemente este problema que en los meses de invierno no es tan grave.

Para atajarlo, hace unos meses, el Ajuntament contrató los servicios de dos guardas rurales cuyo cometido principal es vigilar las áreas de aportación así como los vertidos incontrolados por Fora Vila. Sólo éste último mes han puesto 15 sanciones con una cuantía mínima de 350 euros, aunque según la gravedad del vertido o si lo retiran o no, puede multiplicarse. Pero, a pesar de la vigilancia de estos guardas rurales el problema continúa.

Informadores

Ante esta situación el Ajuntament ha puesto en marcha la campaña ‘No abandonis els trastos i voluminosos’ contratando a dos informadores que se pasearán por los puntos de aportación informando a los ciudadanos de la obligatoriedad de dejar los voluminosos en el Parc Verd y la prohibición de dejarlos en la vía pública.

«Cuando llega el fin de semana, la gente saca todo lo que le molesta en casa. Algunos ciudadanos no son conscientes que su mala práctica tiene un coste. No queda más remedio que hacer campañas de concienciación a ver si mejora, y si no sancionar», explicó este martes la regidora de Medi Ambient, Catalina Soler al presentar el plan de choque.

La presente campaña y la contratación de los educadores durante 15 días tienen un coste de 6.000 euros. Entre las 9 y las 13 horas y las 15 y 17 horas se pasearán por los diferentes núcleos del municipio para informar sobre cómo, cuándo y dónde sacar la basura y los voluminosos.

Esta campaña tenía que empezar en enero al implantar la recogida puerta a puerta, pero se ha tenido que avanzar ante el desbordamiento de trastos que los ciudadanos dejan en la calle.