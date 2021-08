Las políticas de recuperación puestas en marcha por el Ajuntament de Felanitx se centran tanto en infraestructuras que reactiven la economía como en la atención y cuidado en los sectores más perjudicados por los efectos de la pandemia.



Los proyectos e inversiones más destacables para este año en cuanto al urbanismo e infraestructuras serán la remodelación y adaptación de dos vías importantes de Felanitx ciudad. Por una parte, la céntrica plaça de s’Arraval será remodelada para dar protagonismo a los peatones. De la zona interior se eliminarán los aparcamientos y se peatonizará. También se dará más realce al histórico obelisco que preside la plaza y que ha sido limpiado recientemente. Asimismo, se habilitarán aparcamientos para carga y descarga. Al mismo tiempo, se adecuará el solar que hace unos meses compró el Ajuntament en el carrer de s’Aigo, muy cerca de la plaza.



En el passig Joan Estelrich, se reordenará de tal manera que también se dará prioridad a los peatones y se reorganizará el estacionamiento. Las pasteras donde hay sembradas las características palmeras se ampliarán y se embellecerá la zona ajardinada. También se mejorará la iluminación.

Pista de atletismo

Uno de los proyectos ‘estrella’ ejecutados éstos últimos meses por el Consistorio felanitxer ha sido la reivindicada pista de atletismo en el Camp d’Esports de sa Mola. Estos días los operarios de la empresa constructora están haciendo los últimos retoques y se espera que esté a punto para el inicio de la temporada de atletismo, y que los deportistas ya puedan entrenar en la tan ansiada instalación. También se ha trabajado en la adquisición de un solar que servirá para que la Conselleria d’Educació del Govern construya un nuevo colegio de infantil y primaria en la localidad.



Otro proyecto importante que está sobre la mesa es la conversión del antiguo garaje del Hospici en un edificio multifuncional para uso de las diferentes asociaciones que hay en la localidad y que no disponen de un espacio donde ensayar o realizar sus actividades habituales. En la planta baja, entrando por el aparcamiento del carrer Sant Alfons, se deja una sala polivalente diáfana de unos 160 metros cuadrados, más dos salas pequeñas de unos 20 metros cada una que en un momento determinado se puede juntar al resto. Y, en la primera planta, que aprovechando el desnivel de la calle tiene acceso por la plaça Mn. Cosme Bauçà quedan unos 80 metros más que se pueden dedicar a oficinas o dependencias para entidades locales.



En Portocolom se trabaja en la adecuación de la planta baja del Centre Cívic para cederlo al Govern para que instale el centro médico, mientras que la Biblioteca y otras dependencias culturales serán trasladadas a la casa del Pla de sa Sínia que fue recuperada por PortsIB después que expirara la concesión y que ha sido cedida al Ajuntament.

Jaume Monserrat, alcalde de Felanitx

«Seguimos trabajando para reactivar la economía» Jaume Monserrat Vaquer, alcalde de Felanitx

El alcalde de Felanitx, Jaume Monserrat (El PI), analiza las claves de unos meses muy complicados en el municipio, tanto por la crisis motivada por la pandemia sanitaria como por lo que hace ahora un año se desató en el equipo de gobierno local y que hizo que el PSOE y Bloc salieran y que entrara el PP.



—¿Volverá Felanitx pronto a la normalidad?

—Volver a la normalidad tal y como la conocemos es complicado. Creo que nos queda mucho tiempo para convivir con la COVID-19. Este virus que entró de golpe en el mundo lo hizo para quedarse. Ahora la normalidad es la que estamos viviendo, hay que hacer caso de las recomendaciones de los expertos, vacunarnos y seguir los protocolos. Felanitx se ha adaptado a estas circunstancias así como lo han hecho el resto de localidades; el virus no nos da otra opción. Poco a poco volvemos a la normalidad y los felanitxers nos vamos adaptando bien.



—Ahora hará un año de la crisis de gobierno. ¿Qué balance hace del cambio?

—Ha sido un cambio positivo. Los problemas internos del PSOE hicieron insostenible trabajar en equipo, el egocentrismo y no reconocer errores buscando otros culpables no demuestran lealtad. Podíamos haber gobernado con el Bloc en minoría y con el apoyo externo del PP, pero no fue posible. El acuerdo con los populares y el regidor no adscrito ha beneficiado a los ciudadanos que veían el inmovilismo del Ajuntament. Sí, hicimos un cambio hacia el centro-derecha y creo que la población lo ha percibido. Se está trabajando en equipo. No puedes agradar a todos, está claro, pero los proyectos avanzan. Gestionar un municipio con compañeros que no ponen palos a las ruedas y que si uno decae los demás lo levantan es muy importante; trabajar en equipo sin mirarse el ombligo como pasaba antes. No hemos dejado en ningún momento la hoja de ruta marcada hace un año y los proyectos que nos propusimos siguen adelante.



—¿Valora positivamente las iniciativas tomadas por el Ajuntament hasta ahora?

—Desde la administración más pequeña y más próxima al ciudadano hemos intentado ayudar a la población. Hemos bonificado el impuesto de construcción para los proyectos que se presentaron durante el estado de alarma, hemos estado al lado de los que no han tenido recursos a través de Serveis Socials, hemos permitido la ampliación de las terrazas al sector de la restauración y hemos creado los vales de descuento en comercios, bares y restaurantes. Esta campaña ha hecho mover la economía del municipio.

Pedro Acosta y Melanie Mesquida. Regifores de Cultura y Festes

Los conciertos controlados en el Parc Municipal y la Nitx de l’art son los hitos importantes de las fiestas de Sant Agustí. Melanie Mesquida y Pedro Acosta, regidores de Cultura y Festes

La crisis motivada por la COVID-19 ha zarandeado y fuerte al sector del ocio y la cultura, tanto para quienes lo producen como para quienes lo consumen. El Ajuntament de Felanitx, desde el momento en que se pudo, ha apostado para activar estos sectores, siempre dentro de las medidas establecidas. Para las fiestas de Sant Agustí de este año, que se celebran entre el 20 y el 29 de agosto, el Ajuntament está preparando toda una serie de actos culturales y festivos para que la ciudadanía pueda disfrutar de ellos, como se ha venido haciendo durante estos meses, y más en verano coincidiendo con las fiestas patronales de Portocolom. Los regidores de Fiestas y Cultura, Pedro Acosta y Melanie Mesquida, respectivamente, han trabajado conjuntamente para preparar un programa de actos al aire libre y que al mismo tiempo reactive el sector.



Apunto de empezar las fiestas de Sant Agustí, Acosta ultima los detalles del programa. «Ha sido un reto como regidor de fiestas elaborar un programa de actos compatible con las restricciones. No tendremos verbenas pero sí conciertos, con la gente sentada, al aire libre y en un recinto como el Parc Muncipal, amplio y controlado». Pedro Acosta, recuerda que «tenemos estas magníficas instalaciones para ofrecer a la ciudadanía una oferta de ocio segura que compaginaremos con otras actividades que estamos preparando».ç



Por otra parte, Melanie Mesquida destaca que «volveremos a celebrar la Nitx de l’art dando apoyo al sector cultural. Tendremos diferentes artistas y espacios en un recorrido por Felanitx que se podrá visitar durante una semana. Estos días estamos ultimando todos los detalles con los artistas para que la noche dedicada al arte tenga su espacio y se siga consolidando todavía más dentro del programa de las fiestas de Sant Agustí de Felanitx».

Catalina Soler, regidora de Serveis Socials y Medi Ambient.

La construcción de la Deixalleria y la implantación de la recogida puerta a puerta marcará un nuevo hito en la recogida de basura. Catalina Soler, regidora de Serveis Socials y Medi Ambient

Catalina Soler es la regidora de Serveis Socials y Medi Ambient del Ajuntament de Felanitx. Si los primeros meses en esta nueva responsabilidad hizo más hincapié en el departamento de Serveis Socials debido a las necesidades de los vecinos afectados por la crisis económica motivada por la sanitaria, ahora está centrada en la de Medi Ambient y más concretamente en la limpieza y retirada de todos los residuos que los vecinos dejan al lado de los contenedores. «El Ajuntament hace un importante esfuerzo económico y de personal diariamente para limpiar las diferentes áreas de aportación y, cuando recibimos una queja intentamos que en menos de 24 horas las ‘deixalles’ que nos han dejado en un punto concreto ya no estén».



Para Catalina Soler, la construcción de la nueva Deixalleria municipal en en Polígono Industrial de Son Colom y la implantación del nuevo servicio de recogida de basura puerta a puerta a partir de enero del 2022, marcará un nuevo hito en toda la cuestión relacionada con la recogida de voluminosos y la diferentes fracciones tanto de orgánico como de papel, vidrio y envases. Con ello se espera eliminar los montones de residuos que se amontonan en los aledaños de las áreas de aportación, donde están los contenedores.

Soler pide ‘seny’ y consciencia a los ciudadanos, que no dejen esparcidos los restos por el suelo cuando los contenedores estén llenos y que hagan uso del servicio gratuito de la Fundació Deixalles para la retirada de voluminosos.