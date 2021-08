Un averío de gallos y gallinas tiene indignados a los vecinos que viven cerca de la urbanización en construcción de Ses Figueretes, en la Colònia de Sant Jordi. El foco del problema radica en un gran descampado, donde deberían encontrarse edificaciones, pero la realidad es que la zona ha sido tomada por una gran colonia de aves que hacen la vida imposible a los residentes, especialmente por sus cantos a todas horas.

Quejas

Daniel Roig, uno de los vecinos afectados por la descontrolada presencia de estas aves, explica la evolución del problema. «Desde el verano pasado esto se ha ido de madre. Hay una maldita colonia de gallinas y de gallos. Tengo un apartamento de alquiler turístico y he tenido clientes que se han marchado hartos del ruido. Estos animales se han apoderado de esta zona. Campan a sus anchas; es un desastre. Hace poco conté que había 70 gallos y luego están los que no se ven, porque es un solar muy grande. El otro día me contó un vecino que ya había hasta gallos de pelea».

Joan Rodríguez, alcalde de Ses Salines, explicó a este periódico que «estas gallinas se encontraban en suelo rústico y no había ningún problema, pero ahora se han instalado en el pueblo porque hay muchas personas incívicas que desconocen que esto es un problema y se dedican a alimentarlas. Desde el Ajuntament hemos puesto varias denuncias. Hemos colocado letreros e instalado unas jaulas para atraparlas y llevarlas a un núcleo adecuado que está en tramitación. Hemos mirado de usar pienso esterilizador, pero solo hay para palomas; también hemos hablado con una veterinaria especialista. Queremos hacer entender que si la gente no diera comida a los animales, ellos volverían a suelo rústico, donde no molestan a nadie. Tenemos ganas de encontrar una solución a este problema que es grave pero también tenemos que respetar los animales».