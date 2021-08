Desconvocada la huelga de la recogida de basuras tras llegar a un principio de acuerdo

Tras cinco días de huelga y de intensas y largas reuniones entre las partes afectadas, este jueves por la tarde, por fin, se cerró un principio de acuerdo entre los trabajadores de la recogida de basuras y la empresa concesionaria que pone fin a una dura huelga, en pleno mes de agosto. Ayer por la noche ya se reanudó el servicio con el compromiso de retirar la basura acumulada en el plazo máximo de 48 horas.

El acuerdo suscrito entre la UTE CESPA-COEXA S.A y el comité de huelga supone la firma de un convenio de empresa con una vigencia de tres años y un incremento salarial de un 1 % en 2021, de un 3 % en 2022 y de un 3,50 por ciento en 2023 para todas las categorías profesionales.

La reunión, que se alargó durante cuatro horas, tuvo lugar por la tarde en el Govern y contó, de nuevo, con la mediación de la directora de Treball, Virginia Abraham. Asistieron representantes sindicales de los trabajadores, representantes de la empresa concesionaria y del Ajuntament de Capdepera.

El miércoles el acuerdo no había ido posible ya que la asamblea de trabajadores no aceptó la propuesta que ofreció la empresa.

Compromisos

En este acuerdo también se refleja que la empresa no descontará el salario de los trabajadores que hayan secundado la huelga y no se aplicarán sanciones a los que hayan incumplido los servicios mínimos. El Ajuntament de Capdepera también se comprometió a no aplicar esta sanción a la UTE.

A su vez los trabajadores también aseguraron que se retirarán todas las acciones administrativas y judiciales interpuestas estos días.

Otro de los puntos recogidos en el acuerdo es que cuando entre en vigor el Convenio Autonómico del sector, el Ajuntament y la concesionaria se comprometen en un plazo de tres meses, a sentarse y crear una mesa de trabajo en la que estarán presentes la representación legal de los trabajadores, la empresa y el Ajuntament.

La retribución de los festivos será de 85 euros para todas las categorías profesionales y 15 euros la hora extra. Hoy se ratificará este acuerdo ante el Tribunal de Arbitraje (TAMIB). Durante cinco largas jornadas los vecinos han padecido las consecuencias de esta huelga.

La basura se ha ido acumulando en los contenedores ubicados en todo el término municipal ya que no se han cumplido los servicios mínimos del 60% establecidos por decreto de Alcaldía.

«Los hoteleros no cuestionan el derecho a la huelga»

El presidente de la asociación hotelera, Joan Ferrer, dijo que no se ha cuestionado el derecho a la huelga en ningún momento. «No se trata de limitar derechos sino que en el ejercicio de los mismos se cumplan las obligaciones».