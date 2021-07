Manacor ja compta amb un nou espai caní de 1400 metres quadrats, situat al parc del Molí d’en Beió, devora l’Escola Municipal de Mallorquí, al Passeig Ferrocarril, 79. Aquesta àrea d’esbarjo de cans està delimitada amb tanques i equipada amb serveis i està destinada a què els animals s’hi puguin esplaiar, córrer i jugar lliurement sense molestar.

El parc caní disposa de quatre papereres, dues zones d’ombra, bancs, dos jocs i una font d’aigua, a més de sis pals que fan la funció de pipican i eviten que els animals orinin als arbres. L’entrada al recinte és de doble porta, amb un habitacle per a garantir la seguretat dels animals. Compta també amb jocs com una passarel·la canina, unes rampes formades per una estructura en forma de tenda de campanya i plataformes per a pujar i baixar, i una font per als animals.

Els dos jocs permeten que s’exercitin les habilitats d’equilibri, destresa i fortalesa dels animals. La font doble a dues alçades compta amb una cubeta inferior amb una aixeta és apta com abeurador per a cans. Aquests elements han tingut un cost de 5.423 euros. Els propietaris dels animals han de complir amb les normes del recinte, com ara recollir els excrements dels cans, tirar aigua damunt l’orina o no treure el morrió als cans de races potencialment perilloses.

«Aquest parc caní és només el primer de molts altres a la ciutat» Carles Grimalt, regidor de Serveis Generals

La preocupació de l’Ajuntament de Manacor pels animals s’expressa en la creació del parc caní, una instal·lació capdavantera que serà la primera de moltes altres en el municipi per a assegurar el benestar de les mascotes. Carles Grimalt, des de la seva responsabilitat en l’àrea de Serveis, ha estat l’impulsor de la infraestructura.

—Quant temps i esforços s’han destinat a aquest projecte?

—Ha estat la brigada municipal, des de l’àrea de Serveis Generals i Medi Ambient qui ha efectuat els treballs. En tot just dos mesos s’ha pogut realitzar, amb un cost que ha superat els 5.000 euros per poc.

—Què destaca d’aquesta obra?

—En primer lloc la seva qualitat general, però voldria destacar la singular pèrgola creada per Antoni Riera.

—Tenen prevista la creació de més instal·lacions d’aquest tipus?

—Sí, això és només el principi. La nostra intenció és crear dues més a Manacor, un altre en Porto Cristo i un més a s’Illot.

—La protecció als animals té alguna altra iniciativa?

—Si, remodelarem l’ordenança de tinença d’animals que fomentarà la convivència i el respecte, amb l’obligació dels amos, per exemple, de dissoldre amb aigua l’orina dels cans.