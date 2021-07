La gran reforma de la primera línea de Porto Cristo pondrá fin a las inundaciones

Embellecer la primera línea del núcleo costero de Porto Cristo y poner fin a las inundaciones que se provocan en la zona en caso de fuertes lluvias. Con este objetivo, el Ajuntament de Manacor ultima ahora las tramitaciones pertinentes con diferentes administraciones para poder sacar a licitación un proyecto de gran envergadura que afectará, sobre todo, a las calles Bordils y Cristòfol Colom.

La regidora d’Urbanisme en el Consistorio manacorí, Núria Hinojosa, explica que «actualmente, en esta zona de Porto Cristo, no hay ninguna red de pluviales por lo que cuando llueve con cierta intensidad toda el agua se precipita por las escaleras de la playa y construye una canalización sobre la arena hasta el mar». Este hecho provoca daños en la playa y, con el objetivo de dar solución a este problema, ahora «se recogerán las aguas pluviales en una nueva canalización, se les dará un pretratamiento y se tirarán al mar de manera ordenada», según la edil.

El coste de la obra asciende a 1,3 millones de euros que se abonarán a través de las arcas municipales y de la Borsa d’Allotjaments Turístics del Govern balear, que aportará 600.000 euros. Por lo que se refiere a la obra de embellecimiento de la zona, Hinojosa apunta a que se «arreglará la primera línea y se hará más accesible para las personas. Queremos equilibrar los espacios para los peatones, las terrazas y el tráfico rodado».

Prioridad

Con esta idea, la calzada y la acera de la calle Bordils quedarán todas en un mismo nivel (no habrá escalones) para dar más protagonismo a los viandantes, aunque no se suprimirá ningún carril de circulación (ahora hay dos). La responsable d’Urbanisme dijo que se estudiaron varias posibilidades «pero la fisonomía del pueblo no ha permitido suprimir ningún carril de circulación en la calle Bordils porque es por donde pasan los autocares, que no se pueden desviar por ninguna otra calle». El problema ha venido con la nueva programación del servicio de transporte público (que entró en vigor a principios de este año) y la imposibilidad de tocar los horarios de los buses de línea.

Aún así, los peatones tendrán prioridad en la calle una vez reformada y, durante las obras, también se aprovechará para realizar la mejora del alumbrado público, la red de telecomunicaciones y dar un repaso a la red de agua potable.

«Es un proyecto muy importante y necesario para el núcleo costero»

La regidora d’Urbanisme en el Ajuntament de Manacor, la socialista Núria Hinojosa, explicó que «se trata de un proyecto muy importante y que ha tenido una tramitación muy larga porque hay implicadas varias administraciones». Antes de iniciar las obras, el Consistorio debe contar con el visto bueno de la Conselleria de Medi Ambient y debe tener una concesión de Ports para poder llevar a cabo la canalización de las aguas pluviales hasta el mar. Todos estos trámites están ahora en la fase final y la edil confía en poder iniciar en breve la licitación de las obras para que las actuaciones arranquen a principios del próximo invierno. «Queremos que la reforma de la primera línea de Porto Cristo esté lista para la próxima temporada turística», indicó Hinojosa. Con ella, además de mejorar el aspecto de la vía, también se pondrá fin al problema de acumulación de agua ya que la calle Bordils recoge la lluvia de la mayor parte de Porto Cristo durante los episodios de tormenta y no da a basto.