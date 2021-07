Los restos mortales de las víctimas del franquismo de Son Coletes ya están con sus familias

Mil gràcies a famílies, investigadors i entitats de les Illes que no heu defallit mai i heu treballat sempre, de manera incansable, per fer justícia i memòria a tanta gent que fou assassinada per defensar la democràcia

Gràcies a vosaltres, avui 5 persones tornen a casa seva 🌹 pic.twitter.com/2lIqzoQbh9