Un 56,4 % de alumnos de secundaria consume pornografía, según un estudio realizado en Calvià

Un 56,4 % de los estudiantes de secundaria afirma que consume pornografía, porcentaje que se sitúa en el un 44,7% entre los más jóvenes (12-13 años) y el 61,8 % en los más mayores, según el primer «Estudio de educación afectiva y sexual» que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Calvià.

En relación con el consumo de pornografía, el estudio revela diferencias por género, de forma que es del 82,4 % entre los adolescentes, y del 31,1 % en el caso de las adolescentes, ha informado el consistorio en un comunicado.

El Ayuntamiento de Calvià ha presentado a la comunidad educativa del municipio el «Estudio sobre los conocimientos y la percepción sobre la educación y la salud afectiva y sexual y de prevención de las violencias machistas en el municipio de Calvià», que ha coordinado el área de Igualdad.

Han realizado encuestas y entrevistas directas en los centros educativos a los alumnos de quinto y sexto de primaria (entre 10 y 12 años); alumnado de ESO, Bachillerato y ciclos formativos (entre 12 y 18 años); padres y madres y profesorado y profesionales del sistema educativo.

El estudio indica que, en el caso de los alumnos de primaria, un 25,6 % de los que han recibido algún tipo de formación afectiva y sexual (EAS), no ha quedado satisfecho respecto a las dudas, curiosidades o intereses. Un 59 % resuelve estas dudas con su madre, padre o personas con funciones de tutoría.

Revela cierto sesgo de género, que incluye ciertos estereotipos, como que un 18 % considera bastante normal o muy normal los celos en las parejas; así como «ciertas creencias tóxicas» como pensar en la pareja como una posesión por parte de un 37,3 %.

En cuanto al alumnado de secundaria, que ha recibido EAS en un porcentaje superior al alumnado de primaria, la mitad no ha quedado satisfecho con respecto a dudas, curiosidad o intereses, y la mayoría lo resuelve con amigos.

Respecto a las creencias tóxicas, un 39,8 % considera los celos como normal, bastante normal o muy normal.

En cuanto a las relaciones sexuales, la mayoría de adolescentes de Calvià de 14 a 18 años (un 63,7 %) está correctamente informado sobre los riesgos de embarazo o ITS, pero un 36,3 % cree que estos riesgos no existen o no lo sabe.

Entre los padres y madres, el 93,3 % cree que es importante hablar de afectividad y sexualidad con los hijos, pero hablar de sexualidad incomoda a un 43,6 % de los progenitores. En contraste con las respuestas del alumnado, sólo un 14,2 % de padres y madres cree que su hijo ve material pornográfico.

Al 93,8 % de los progenitores les parece bien que se imparta EAS en los centros educativos.

A partir de este análisis, que detecta las carencias y mejoras que serían necesarias, el Ayuntamiento de Calvià, a través del Instituto Municipal de Educación y Bibliotecas (IMEB) y del área de Igualdad, pondrá en marcha, a partir del curso que viene, un proyecto piloto en todas las escuelas municipales, en 4 centros de educación infantil y primaria y en los 3 institutos de secundaria.

Consistirá en la realización de un taller cada trimestre, relacionado con las temáticas de cuerpo, deseo y afectividad, e irá destinado a las familias, al alumnado y a los equipos de docentes (en este caso con la colaboración del Centro de Profesorado CEP de Calvià).

También se llevarán a cabo otras actividades complementarias que ofrecerá el Ayuntamiento para implantar las 10 horas mínimas necesarias para la efectividad de cualquier programa de educación sexual integral.