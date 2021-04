El misterioso caso de la desaparición del paragüero del antiguo Hospici de Felanitx

Felanitx está preocupado. La misteriosa desaparición del paragüero existente en la entrada del emblemático edificio del Hospici ha molestado a decenas de vecinos que, desde hace meses, llevan expresando su malestar ante el ayuntamiento o mediante cartas en al Setmanari Felanitx.

Por ello y tras inspeccionar todos los almacenes municipales el alcalde de la ciudad, Jaume Montserrat (PI), ha decidido interponer denuncia ante la Policía Local para denunciar su desaparción.

El paragüero se trata de un mueble de hierro forjado con un espejo central con forma de gota de agua o pétalo. Entre los vecinos se habla de un mueble modernista aunque, ciertamente, se desconoce su origen. Lo que si tienen claro los vecinos de Felanitx es la presencia, durante años, del mueble junto al batiport del Hospici. E incluso figura en el inventario del Hospici, realizado en febrero de 2013.

@jmonserrat76 batle @AjFelanitx denuncia la desaparició d'un paraigüer d?estil modernista de l'Hospici L'objecte era a les antigues portasses on actualment hi ha l'aparcament municipal. pic.twitter.com/g97jmLOgnQ ? Ajuntament Felanitx (@AjFelanitx) April 13, 2021

Fue en el transcurso del pleno del pasado lunes, cuando a preguntas del portavoz del Bloc, Miquel Lluís Mestre, sobre el inventario de bienes municipales, el alcalde dijo que esa misma mañana había interpuesto la denuncia por la desaparición de paragüero.

Según explicó el alcalde, «estaba dentro de las cocheras traseras del edificio y cuando se hizo la obra del aparcamiento todos pensábamos que se había ubicado en el almacén actual y no ha sido así. Ahora que hemos vaciado estas dependencias para rehabilitarlas nos hemos dado cuenta que ha desaparecido o ha sido sustraído. Hemos puesto la denuncia ahora y no antes por que queríamos revisar los espacios municipales», explicó. El ayuntamiento hace un llamamiento a la ciudadanía que si ven esta pieza, o alguien por error o porque pensaba que no tenía valor, lo ponga en conocimiento de las autoridades para ser recuperado.