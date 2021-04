Cadena humana en Portocolom para que el muelle de la Duana se repare con las técnicas tradicionales

Clara respuesta ciudadana para rechazar las maneras de PortsIB de restaurar el muelle empedrado de la Duana de Portocolom. Unas 700 personas se han concentrado sobre el empedrado para pedir a PortsIB (Govern balear) que restaure la zona agrietada con ‘seny’, utilizando las técnicas tradicionales antiguas, como cuando se construyó hace cerca de 200 años.

La organización había previsto la asistencia de unas 200 personas, pero la estima de los felanitxers y veraneantes por esta zona característica de Portocolom y el buen tiempo, ha multiplicado la asistencia espontánea de la ciudadanía. Acabada la concentración ha sido el momento de valoraciones: «pedimos a PortsIB que tome nota de lo de hoy y que se asegure que estas obras serán realizadas por una empresa certificada para llevar a cabo restauraciones al patrimonio arquitectónico, como son los margers y arqueólogos, que tendrían que ser los principales ejecutores de esta obra», ha explicado el portavoz de la Plataforma Salvem Portocolom, Miquel Àngel Lobo, organización que valora la participación de vecinal de «todo un éxito». «Queríamos saber qué respuesta tenía la ciudadanía, la gente que quiere Portocolom, y que Ports tome nota. Creemos que hoy es un buen día para que tomen nota y tengan en cuenta la voluntad de la gente», explica Lobo.

Esteim molt, molt agraïts a les més de 600 persones que han participat de la cadena humana d'avui a Portocolom. Aquest esforç tendrà resultats, salvarem el nostre patrimoni natural i cultural. GRÀCIES! @IB3noticies @diariomallorca @arabalears @UHmallorca pic.twitter.com/ubY7w2YFLK ? Salvem Portocolom (@QuinPortVolem) April 3, 2021

Seguridad

La organización, a primera hora de la mañana, colocó unas cuerdas en el suelo con unas marcas negras a dos metros de distancia donde se iban colocando los asistentes así como llegaban, evitando que se hicieran corrillos. Unos voluntarios ofrecían gel hidroalcohólico. Entre los asistentes, algunas pancartas pidiendo «menos cemento» y que «se restaure por profesionales», así como que la zona sea declarada BIC (Bien de Interés Cultural).

Respecto a la comisión de seguimiento de las obras que las entidades conservacionistas solicitan y a la que Ports se comprometió, Miquel Àngel Lobo explica que «nos dijeron que nos reuniríamos esta semana pero no hemos tenido noticias y estamos a la espera que nos digan en que momento tiene que empezar a trabajar esta comisión». Para la plataforma «hoy es un ejemplo que todo y la campaña informativa de Ports de decir que todo quedará igual, queda claro que no es una cuestión de estética, no es que nos conformemos con que se parezca a lo que era, sino que queremos una restauración bien hecha por profesionales», ha apuntado.

La concentración, de lejos, ha sido seguida por agentes de la Policía Local y la Guardia Civil. Entre los asistentes, para apoyar a los manifestantes, la regidora y alcaldesa pedánea de Portocolom, Melanie Mesquida (El PI) y regidores del Bloc, así como el diputado de Més, Josep Ferrà.

Técnica antigua

PortsIB sigue insistiendo que la reforma será una obra de referencia que «pondrá en valor el patrimonio marítimo y nos servirá para las futuras obras de Ports en las que exista este componente patrimonial tan importante y valioso», ha explicado el director general, Xavier Ramis, que niega que se cambie el empedrado por un pavimento de hormigón. «Existe un problema de peligro de derrumbe del muelle y acometeremos la reforma de la zona, pero no empezará hasta que no tengan el visto bueno de la comisión que se creará».