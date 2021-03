Els Ciutat de Manacor estrenen enguany el premi Guillem d'Efak de música

Els premis Ciutat de Manacor tornen enguany amb les categories de novel·la (premi Maria Antònia Oliver), poesia (premi Miquel Àngel Riera), teatre (premi Jaume Vidal i Alcover) i assaig (premi Antoni M. Alcover), i incorporen, per primera vegada, el guardó Guillem d’Efak de música d’autor.

El nou gerent de la Institució Antoni M. Alcover, organisme que organitza aquests premis, Joan Sitges feu incís en què «tenim el diccionari Alcover Moll, que està dins una vitrina, però que també serveix per cercar paraules i treure-les al carrer i recollir-les en forma de llibres i històries. Els Premis Ciutat de Manacor volen premiar l’excel·lència de la creació en la nostra llengua i per això els convocam».

La nova categoria de música va adreçada a grups i solistes que facin música d’autor, que cantin en català i siguin nous valors de l’escena musical. El premi està dotat amb 3.000 euros per al grup o solista guanyador i 1.000 euros per cadascun dels dos finalistes, a més de la promoció dels concerts en festivals i cicles culturals per als tres finalistes. A més, el festival Barnasants de cançó d’autor es compromet a programar una actuació d’un dels tres finalistes en la pròxima edició del festival.

Tots els grups o solistes que hi vulguin participar, igual que tots els escriptors que vulguin optar a una de les categories escrites, han de lliurar les seves obres originals i en català abans del 22 d’abril a la mateixa Institució Antoni M. Alcover o també es poden remetre per correu ordinari o correu electrònic a l’adreça premisciutatdemanacor@manacor.org

L’acte de lliurament dels premis està previst per dia 5 de juny a les 12 hores a la mateixa Institució Antoni M. Alcover de Manacor i durant l’acte s’anunciaran els nou semifinalistes de la categoria de música. Les propostes seleccionades participaran en una semifinal, que consistirà en un concert en directe previst pel 9 de juliol, tot i que el lloc encara no s’ha fet públic. El jurat decidirà els tres grups o solistes i el concert final i la proclamació del guanyador es farà en un concert previst per dia 10 de juliol.