Aún pese a los malos augurios y rumores de 'cuarta ola', el Ajuntament de Calvià mantiene el 1 de mayo como fecha de apertura de las playas del municipio. Así lo anunció el director general de Turismo del consistorio, Xavier Pascuet, durante el foro del Turismo de Calvià celebrado este martes en la Sala Palmanova. Asimismo, Pascuet añadió que, pese a que el 1 de mayo es la fecha prevista por el ayuntamiento para que los servicios de playa (sombrillas, hamacas, etc) estén en funcionamiento, no quita que algunos concesionarios puedan y decidan ofertarlos con anterioridad y de forma progresiva. Hoy por hoy, la Administración calvianera no se opone a ello.

Pascuet hizo hincapié en la apuesta del ayuntamiento por el turismo también en estos tiempos de crisis y la evidenció con el incremento del 50 por ciento de la partida presupuestaria destinada a la promoción del destino en los principales mercados emisores y, como novedad este año, también en el nacional.

Al foro turístico también contó con la participación de la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Riera, acompañada por el titular del departamento insular de Turisme i Esports, Andreu Serra, además del alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez (PSOE) y representantes del sector.

Intervenciones en el foro

Por su parte, la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha afirmado que la reactivación turística debe ser «lenta y progresiva». Por su parte, Cladera ha destacado que Mallorca «no ha perdido su atractivo como destino turístico y así lo demuestra la llegada de los primeros turistas cuando se ha podido viajar». «Se deben adoptar en cada momento las medidas que requiera la situación sanitaria con el objetivo de controlar el virus para asegurar una temporada de verano segura, lo más estable y solvente posible. Una cuarta ola a las puertas del verano sería un golpe muy fuerte», ha indicado.

La presidenta del Consell de Mallorca también ha destacado que la apuesta «por un modelo sostenible, inteligente y seguro no tiene marcha atrás» y, en este sentido, ha explicado que «los fondos europeos son una oportunidad para avanzar hacia este modelo, que aporta un valor añadido al nuestro motor económico». Asimismo, ha trasladado que en esta apuesta por la calidad, «es necesario reforzar los procesos de gobernanza con toda la cadena de valor turística y la colaboración público-privada, poniendo como ejemplo el Foro del Turismo de Calvià».

A continuación, el alcalde de Calvià ha explicado las ayudas municipales que en 2020 recogió el Plan municipal de recuperación social, económica y medioambiental de Calvià, en consenso con todos los grupos políticos y todos los sectores productivos del municipio. Ahora, ha dicho Rodríguez Badal, también se está trabajando con el sector productivo para las medidas de apoyo que desde el Ayuntamiento se quieren poner en marcha para el sector. En este sentido, ha anunciado nuevas medidas de apoyo para este año como el aplazamiento del pago del 50% del IBI; la bonificación del 100% de la tasa de ocupación de terrazas para la restauración, al menos hasta el 30 de junio, y el compromiso de hacer un recálculo de la tarifa de residuos en base al nivel de actividad de este año. Unas medidas que se suman a las ayudas directas para el sector productivo por un total de 3.000.000 euros, de los que 2.022.000 los aporta el Ayuntamiento y el resto (489.243 euros cada uno) lo proporcionarán el Govern y el Consell de Mallorca.

También el conseller Andreu Serra ha expuesto las acciones promocionales que se están desarrollando desde la Fundación Mallorca Turismo, como la estrategia de marketing y publicidad, las agencias de comunicación en origen, la potenciación de las redes sociales promocionales o las actuaciones para consolidar la isla como destino de turismo cinematográfico a través de la Mallorca Film Commission. En todo ello se plasman las tres líneas fundamentales de la promoción de la isla: la seguridad, la sostenibilidad y la inteligencia turística.