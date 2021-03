Trece comercios de Inca entrarán en el listado de locales emblemáticos del Govern

Trece comercios locales de Inca figurarán en el listado de establecimientos emblemáticos que la Dirección General de Comerç y el IDI está confeccionando para dar visibilidad y fortalecer el tejido empresarial de Baleares.

El Ajuntament d’Inca ha sido el encargado de identificar estos comercios, entre los que figuran hornos, carnicerías, textiles, relojerías... Los establecimientos son Ca’s Sereno; Casa Capellana; Casa Cabrer Alfa; Can Pere; Can Rovira; Can Delante; Esparteria Ca’n Toni Blancos; Forn Ca’n Alba; Forn Ca’n Tomeu; Forn Sant Francesc; Forn Ca’n Lluis; La Florida y Rellotgeria i Joieria Fuster.

El regidor de Comerç, Miguel Ángel Cortés, resalta que «Inca debe tener un peso importante en el proyecto ‘Emblemàtics’ del Govern. Somos un municipio volcado en los servicios y en el comercio que también históricamente ha sido así. Las señas de identidad de nuestra ciudad son su ubicación y la atención al visitante y al cliente». Para poder entrar en el catálogo de comercios emblemáticos, los establecimientos deben cumplir con al menos una de las características que fija la normativa. Entre estas figuran los comercios con una historia de más de 75 años de actividad, los arraigados que realizan un oficio vinculado con el territorio o los que tienen un valor patrimonial, además de los puramente emblemáticos. En el caso de Inca serán cinco comercios emblemáticos, cuatro con historia y arraigados, dos comercios con historia y patrimonio, un comercio con historia y un comercio arraigado.

El listado se podrá consultar en breve a través de la web emblematicsbalears.es y figurarán fotografías, la historia y la descripción de cada comercio.

Ayudas y más entradas

‘Emblemàtics’ es un proyecto que buscará más allá de una foto fija de la situación comercial actual y se podrán ir sumando otros negocios. Por el momento no se han incluido los restaurantes como los cellers, así como tampoco las farmacias o los bares.

En un futuro próximo se pretende aprobar una línea de ayudas económicas destinadas a esta red de comercios emblemáticos. En el caso de Inca también está en marcha la campaña Centre Comercial a Cel Obert junto con el Govern.