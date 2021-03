Así llegaban los víveres al Far de Formentor: una barca y 272 escalones de roca

Transportar víveres y combustible a Mallorca no siempre ha sido tan fácil como ahora. Hace siglos, antes de la revolución industrial, la llegada de alimentos y materiales a según qué punto de la Isla era una ardua tarea.

Muestra de este difícil trabajo es como llegaban los víveres al Far de Formentor. Miquel Àngel, usuario de Twitter y divulgador de la toponimia de Mallorca, ha contado la historia mercadera de este conocido faro de la Isla. El experto cita a la Gran Enciclopèdia de Mallorca para explicar cómo llegaban los alimentos al conocido faro a finales del siglo XIX.

La publicación desvela algunos de los detalles de la historia de Mallorca, cada cinco días un barco descargaba en les Moles y los productos se subían por un camino que tiene 272 escalones tallados en la roca. Actualmente, es conocido como el camí del moll Patronet. En las fotografías compartidas por Miquel Àngel en la red social, se puede ver como todavía hoy en día quedan restos de las escaleras hacía el faro.

En 2007, la Plataforma Pro Camins Públics i Oberts advirtió de que el camí vell del Far de Formentor se encontraba cerrado en su tramo inicial y en mal estado. Desde Cala Murta al faro de Formentor se han catalogado dos caminos diferentes: el camí vell del Far (A) y el camí vell del Far (B).